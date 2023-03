Marta López Álamo nos desvela cómo van los preparativos de la boda

MADRID, 25 (CHANCE)

Hace unos días hablábamos con Anita Matamoros en la presentación del podcast de Laura Escanes y allí nos confesaba que la única boda que tenía de momento este verano era la de Willy Bárcenas, dejando a entrever que no iría al 'Sí, quiero' entre su padre, Kiko Matamoros, y Marta López Álamo.

"La boda que tengo es la de Loreto Sesma y Willy Bárcenas, que me hace mucha ilusión. Pero no es nada nuevo. Yo me mantengo al margen como siempre y no comento nada de eso" contestaba la influencer cuando la preguntábamos por ese compromiso que tanto va a dar de qué hablar en el plató de 'Sálvame'.

Una respuesta que Marta ha querido confirmar para las cámaras de Europa Press en exclusiva. La modelo acudía este viernes al cumpleaños de su amiga Alejandra Rubio y no dudaba en asegurar que, efectivamente, esa boda será el único compromiso de Anita: "probablemente la única que tenga sea esa, pero no voy a decir nada", aunque argumenta que "nosotros es que no hemos mandado todavía, repito, las invitaciones". Asimismo, la influencer nos recordaba que Kiko tiene pensado invitar a todos sus hijos, sin excepción: "Kiko ha dicho que sí, que todos sus hijos están invitados".

Marta también nos desvela que mandarán una invitación previa de boda antes de enviar las oficiales "porque las invitaciones nos vienen de fuera. Al final, la gente tiene que organizarse la vida. Pero sí, vamos a mandar una previa por whatsApp" explicaba.

La influencer está viviendo un momento de lo más especial organizando el día más especial de su vida, pero todavía le faltan algunos detalles, como la música que sonará cuando entre a la iglesia: "sí. Tengo eso como un poco estoy entre dos, pero bueno. Asuntos menores". No le preocupa qué pueda pensar la gente de sus vestidos de novia: "no lo sé. Ya la gente que lo evalúe, que tampoco me importa. Yo voy a ir muy guapa".