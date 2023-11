Marta López Álamo reflexiona sobre las críticas que recibe por su extrema delgadez

MADRID, 29 (CHANCE)

Felizmente casada y con un ritmo de trabajo frenético, Marta López Álamo acudía el lunes a la premiere del documental de María Pombo y su familia para Amazon Prime. Tal simpática como siempre ante las cámaras, la influencer no dudó en atender a las cámaras y hablar abiertamente sobre su relación o defenderse de las críticas.

A lo largo de su relación, son muchos los seguidores que han comentado por redes sociales porqué Marta acude la mayoría de veces a los photocall sin la presencia de su chico... Esta vez ha despejado todas las dudas y nos confesaba que "nunca quiere venir conmigo" porque quizás no se sienta cómodo: "Le digo: vente conmigo y dice '¿qué pinto yo en eso? También es verdad".

La modelo también aprovechaba la presencia de las cámaras para defenderse de las críticas que recibe por su delgadez: "Ni que fuera yo la persona más delgada del mundo ahora. Es que no ¿sabes lo que pasa? Que como yo sé lo que he pasado y lo sana que estoy ahora, mentalmente hablando y físicamente hablando porque los análisis dicen que estoy sana, no me lo va a decir un hater".

Marta está acostumbrada a este tipo de comentarios negativos, pero deja claro que "no tiene sentido" todos los insultos que recibe porque "si no nos metemos con los curvys, que no se metan con los cuerpos delgados".

Muy consciente de su profesión, la mujer de Kiko Matamoros reflexionaba ante nuestros micrófonos y nos confesaba que "al final, no puedes gustar a todo el mundo, siempre van a hablar. Digas lo que digas, van a opinar" por eso siempre intenta "no hacer daño a nadie y tener la conciencia tranquila y con eso me quedo al final. Así que no lo llevo mal".