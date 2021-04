Marta López y Alexia Rivas protagonizan la primera discusión

MADRID, 8 (CHANCE)

Ya ha comenzado 'Supervivientes 2021' y lo cierto es que no nos ha podido gustar más el empiece del programa en el que Marta López y Alexia Rivas se reencontraban después de toda la polémica que se levantó por Alfonso Merlos, pareja de ambas.

"Bueno, yo creo que no tengo la culpa de lo que sucedió" han sido las primeras palabras de Alexia Rivas nada más ver a Marta López y darle dos besos, algo que nos ha parecido muy directo, pero que ha originado una conversación que ha acabado demasiado bien gracias a la intrusión de Melyssa.

El vídeo del día Bal reprocha a Iglesias que “disculpe la violencia”

La colaboradora de 'Sálvame Diario' aseguraba que nunca le había echado la culpa a ella, sino a su por aquel entonces pareja: "Para nada, yo siempre lo he dicho, solo me molestó alguna mentira, cuando dijiste que era tu casa, que llevabas dos meses ahí" a lo que Alexia le ha respondido: "Me enamoré mucho".

Marta, mucho más veterana en el terreno de las disputas públicas ha decidido cortar la conversación diciendo: "Por mí se acabó todo, no te tengo ningún rencor, si quieres seguir, seguimos, pero entonces no digas mentiras", a lo que Alexia ha asentido y no ha vuelto a rechistar.

Pero no todo se ha quedado en eso, ya que más adelante hemos visto una acalorada discusión entre ambas cuando Marta escuchaba en boca de la reportera lo mal que lo había pasado durante todo este tiempo y le ha recriminado a la colaboradora: "A mi me llevasteis una conversación grabada al Deluxe".

Marta le ha respondido: "Yo no salí corriendo", dejando entrever que ella dio la cara en los platós de televisión por todo lo que había pasado, pero Alexia no se ha quedado callada: "¿Yo era tu novia? Tú novio era él" y Marta ha sentenciado: "Me hubiera gustado que hubieses dicho 'perdona Marta' porque tú a mi también me hiciste mucho daño, y al final has visto que a ti también te ha hecho lo mismo".