Marta López asegura sentirse decepcionada por la supuesta boda de Kiko Hernández

MADRID, 9 (CHANCE)

Marta López ha conectado esta tarde con 'Sálvame Diario' para hablar de la supuesta boda entre Kiko Hernández y Fran Antón, que tendrá lugar mañana sábado, y ha asegurado que todavía no se cree la información que contaba en exclusiva ayer el programa. Calmada, la colaboradora aseguraba encontrarse mejor que ayer y ha dejado claro que ante todo respeta la decisión de su amigo, pero que todavía no da credibilidad a esta noticia.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado que "le he puesto un mensaje y no me ha contestado", pero que "voy a respetar lo que él ha decidido y no me voy a poner pesada". Ayer lloró al enterarse de la noticia porque "no me lo esperaba y tenía una mezcla de felicidad por él y de dolor por nosotros" y "hoy sigo decepcionada, pero me alegro mucho por él y quiero respetar lo que él quiera".

Eso sí, Marta ha dejado claro que "hasta que no lo vea no me lo creo". La colaboradora ha sido una de las mejores amigas de Kiko y ayer expresaba su dolor por enterarse por el programa de la supuesta boda, pero hoy, mucho más calmada, simplemente ha asegurado sentirse decepcionada.

María Patiño le comentaba que está segura que durante el día de hoy recibirá la invitación, pero ella ha contestado que "no, yo no lo creo", pero si la invita sí iría: "Por supuesto".

Marta ha confesado que "no me lo quiero creer" y que todo le suena "a un guión de una obra de teatro" porque le parece "todo tan raro", pero sí que ha dejado claro que conociéndole "si Kiko se casa, se casa por amor".

Por último, la colaboradora ha explicado que "desde hace un año a mí me tiene mucho más apartada", pero que "el amor hacía él no ha cambiado". En cuanto a si Fran podría haber sido una mala influencia para él, Marta no lo cree porque "Kiko es una persona que tiene mucha personalidad para interponerse ante cualquiera".