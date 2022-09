Marta López confiesa el motivo por el que ha "prohibido" a Kiko Matamoros apoyarla en su último desfile

MADRID, 16 (CHANCE)

Consolidando a pasos agigantados su carrera de modelo y rostro de cada vez más firmas, Marta López Álamo vive este viernes un día muy especial. Y es que después de debutar en 2021 con Custo en la MBFW Madrid, hoy repite experiencia subiéndose a la Pasarela Cibeles de la mano de Hannibal Laguna, uno de los diseñadores más importantes de nuestro país.

Un sueño cumplido en el que, sin embargo, no contará con el apoyo de su pareja, Kiko Matamoros, como la propia Marta nos ha contado durante la celebración de la Fashion Night Out organizada por Vogue en el barrio de Salamanca con motivo de la Semana de la Moda de Madrid.

"Poco a poco voy consiguiendo lo que quiero, mi sueño de ser una gran modelo, de llegar a lo más alto y aspirar a más si cabe, aunque en algunos aspectos puede costar más por factores externos a mí" confiesa la modelo, en referencia a que su relación con el colaborador la ha perjudicado en alguna ocasión.

Por ello, y aunque le duele haber tenido que tomar esta decisión, Kiko no estará en el front row del desfile de Hannibal Laguna para verla sobre la pasarela: "Él se desvincula de esto y lo hace por mí porque sabe que no me beneficia en el trabajo". "Aunque me hubiera encantado que esté, pero tristemente, así es la sociedad que perjudica más que beneficia, depende de quien es tu pareja y lo digo abiertamente porque la verdad que me da rabia. Independientemente de que sea Kiko Matamoros, es mi novio. Lo adoro, lo amo, quiero que esté igual que estoy en todo lo que él hace, apoyándole" confiesa, explicando que aunque le encantaría que estuviese es mejor así para no eclipsar su gran día.