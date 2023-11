Marta López confirma que ha tenido un acercamiento con Efrén

MADRID, 9 (CHANCE)

Mucho se ha hablado estos días de la reconciliación entre Marta López y Efrén, sin embargo, no habíamos podido hablar con ella para preguntarle si es un hecho o solamente se trataban de rumores. Este miércoles, la colaboradora de televisión ha reaparecido ante las cámaras y nos ha confirmado que hay un acercamiento.

"Nos hemos buscado, de casualidad, pero nos hemos buscado. No sé, ya veremos a ver. Nos hemos visto en un fin de semana, hemos quedado en vernos más así que vamos a ver qué pasa" confirmaba la colaboradora y también advertía que "Si tengo cualquier relación con él lo diré, no me voy a esconder. Es un chico maravilloso, estupendo, nuestra relación se acabó por nada fuerte ni él me hizo a mí ni yo a él, si algún día tenemos que retomarla estaré feliz".

Marta nos ha asegurado que "nadie pensaba que nos íbamos a reencontrar, nos reencontramos, había pocas posibilidades o muchas de que nos fuéramos a volver a gustar o a atraer", pero sin embargo, ambos se han sorprendido porque "la verdad es que hemos estado a gusto, veremos qué pasa".

Le hemos preguntado también por el momento tan dulce que vive su amigo, Kiko Hernández, tras su boda con Fran Antón y nos ha confirmado que "Kiko está súper feliz, me da una envidia tremenda. Creo que ha tenido mucha suerte de haber encontrado a Fran, es maravilloso, le quiero muchísimo y a Kiko le veo mejor que nunca".

Marta es una de las pocas que entiende que Victoria Federica se fuera a Perú a ver torear a Roca Rey en vez de acudir al cumpleaños de su prima: "a mí me parece bien que se quitara del medio si no estaba a gusto, si nadie la obligó y puede hacer lo que le dé la gana, me parece bien".

A pesar de que ha sido muy criticada por no estar aquí en el día más importante para su prima, la Princesa Leonor, Marta nos explicaba que ella no pertenece ala Familia Real: "Parece ser que había rencillas con el abuelo, no estaba la gente muy de acuerdo, al final queremos que ella cumpla con la Familia Real cuando no es Familia Real, si tiene libertad que haga lo que le dé la gana".

Sobre el momento que vive su amiga Lara Dibildos por lo sucedido con Cándido Cónde Pumpido, la colaboradora nos confesaba que no ha hablado con ella de eso: "me llevo muy bien con Lara, coincidimos en muchos sitios, una de mis mejores amigas es su mejor amiga, por eso tenemos contacto, pero a mí no me va a llamar".

Por último, la tertuliana de televisión nos ofrecía su opinión sobre Isabel Pantoja después de todas las polémicas que ha tenido estas semanas: "A veces tendrá razón y otras no pero lo que no me ha gustado nunca es que la herencia que le dejó Paquirri a su hijo, a Kiko, se la haya gastado ella, eso tiene que ser sagrado. Si yo trabajo toda mi vida para dejarle algo a mi hijo y se lo dejó eso no me gusta nada".