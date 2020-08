Marta López contesta a todas las críticas que está recibiendo por no separarse de Kiko

MADRID, 14 (CHANCE)

Marta López está pasando por el peor momento de su relación con Kiko Matamoros ya que nunca antes había tenido que estar tantos días al lado de él en el hospital. Y es que el colaborador sigue ingresado en vista de que mejore después de que se le produjese una infección en el hígado y más partes del cuerpo tras operarse de la vesícula. El rostro de la novia de nuestro protagonista es visiblemente cansado y es que ya son muchos días los que lleva sin descansar bien.

Como no podía ser de otra manera, Marta López es la inseparable enfermera de Kiko Matamoros, eso sí, prefiere mantenerse al margen sobre las polémicas que ha tenido su pareja con sus hijos: "No voy a hablar nada de sus hijos, ni de sus visitas, ni de sus polémicas". Tampoco quiere opinar sobre los ataques de Kiko a sus compañeros de televisión: "No voy a hablar ni de su entrevista, ni de su polémica. Me limito a transmitir su estado de salud ya que no puede él, ya está".

En cuanto al estado de salud de Kiko Matamoros, la joven ha querido darnos la última hora y nos ha confesado que: "Ayer tuvo unas décimas y hoy ha pasado bien la noche, todo bien. No lo sabemos y no me quiero aventurar a nada, no sabemos. Prefiero no esperar nada y ya está. Que sea lo que tenga que ser, él está bien y ya está". Marta desconoce si sigue estando presente la infección: "No sabemos, no tengo ni idea".

Lo que sí que ha querido transmitir Marta López es el optimismo y la positividad que tiene en estos momentos: "A ratos, pero bien. Estoy animada y confiando en que se recupere pronto y dándole ánimos en la medida de lo posible".

Y por si estas declaraciones fueran pocas, Marta López ha querido utilizar su red de Instagram para contestar a todos aquellos seguidores que le están criticando que se haya quedado sin verano por cuidar de su chico. Para ello ha compartido un texto que nos ha dejado sin palabras:

"Ya esta*is viendo que no esta* siendo mi mejor verano, aunque si* el ma*s emocional. Que no emocionante, todo sea dicho. Deberi*a estar disfrutando, con mis amigas, como muchos me deci*s intentando que me venga abajo, pero ¿Sabe*is que*? Que no hay plan mejor que estar al lado de la persona que quieres. Estoy orgullosa de poder animarlo cuando se viene abajo, y orgullosa de mi fuerza frente a todas las pequen*as tempestades a las que nos enfrentamos. Esta foto me la dedico a mi* y a ti. Porque saldremos ma*s fuertes de esto, y estoy segura de que todo va a mejorar. Vas a valorar ma*s el simplemente estar. Sentirse querido, querer, y tener salud, que al final, cuando dicen que es lo ma*s importante, es porque es verdad. Lo dema*s da igual. La salud y el amor son los dos pilares fundamentales por los que se deberi*a regir la vida. Y seguro que esos pilares se construira*n desde el principio. Y ojala* todo vuelva a su cauce. Tienes un corazo*n enorme. Ojala* muchos lo viesen y muchos que lo ven lo valorasen. Hay cosas peores, lo se*, pero soy humana, por lo que enfrentarme a cosas asi*, nuevas y desconocidas a veces pasa factura, aunque me siento afortunada de poder estar. Simplemente de poder estar. Mi madre dice que las personas buenas al final triunfan, y que al final la vida recompensa a quien actu*a con el corazo*n. Me senti*a con la necesidad de compartir esto porque creo que a veces nos falta empati*a y nos sobra intolerancia. Y sobre todo, conocimiento sobre lo que opinamos. So*lo pido respeto. El que creo que yo tengo ????? pasad un buen verano y sed felices. ?? Y como dice Sabina: "Aprendiendo a vivir en este siglo feroz. Aprendiendo a seguir contra viento y marea siendo yo"."