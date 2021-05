Marta López defiende a ultranza a Olga Moreno y deja la puerta abierta a Alejandro Albalá

MADRID, 23 (CHANCE)

Marta López se sentó anoche en el 'Deluxe' para someterse al polígrafo y lo cierto es que nos encantó porque como la mayoría de veces, la colaboradora no pudo ser más sincera. Siempre con la verdad por delante la exconcursante de 'Supervivientes 2021' dejó claro que su amistad con Olga Moreno era real y que la iba a defender como concursante hasta el final.

Eso sí, Marta aseguró que si se la iba a seguir criticando por todo lo que está ocurriendo afuera, era mejor que se la echase del concurso ya porque piensa que no es justo que no se la juzgue como una concursante. La colaboradora también confirmó que había tenido conversaciones con ella en las que Olga había hablado de Rocío Carrasco y todo el documental, pero no quiso entrar en detalles.

Si hay algo que nos llamó especialmente la atención del testimonio de Marta López es que confesó haberse planteado tener una noche de amor con Alejandro Albalá, algo que ha pasado casi desapercibido aquí en España porque hemos visto que tenían una buena relación, pero nada más.

Parece que los dos han estrechado sus lazos en Honduras y Marta se ha llegado a plantear tener una noche de amor con Alejandro, eso sí, tendrá que esperar a que el concursante salga del concurso para llevar a cabo, si es que el joven quiere, su deseo.

Contra todo pronóstico y pese a las opiniones de la gente, Marta López dejó claro que no siente atracción por Tom Brusse y que nunca ha tenido nada con él. Algo que se ha planteado afuera por las discusiones que tenía la concursante con Melyssa Pinto, pero que parece que es incierto.