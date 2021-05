Marta López desmiente su presunta crisis sentimental con Kiko Matamoros

MADRID, 11 (CHANCE)

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores más polémicos de 'Sálvame', pero también uno de los que más contenido genera tanto por su mediática familia como por sus problemas económicos, su guerra con Makoke o su relación con su joven novia, Marta López.

Precisamente sobre su noviazgo se ha especulado mucho en los últimos días, y hay quienes aseguran que la pareja estaría al borde de la ruptura por sus numerosas discusiones motivadas por el carácter explosivo de Kiko. Una información que el colaborador desmentía tajantemente en 'Sálvame', asegurando que nada de lo publicado es cierto y que su vida es como una "balsa de aceite" al lado de Marta, y sobre la que ahora se pronuncia la modelo granadina muy sorprendida pero sin perder la sonrisa.

- CHANCE: Hola Marta, hoy han salido rumores de crisis entre Kiko y tú. ¿Los quieres desmentir?

- MARTA: He pasado toda la tarde por ahí y no tenía ni idea. ¿Esto es verdad?

- CH: Esto es verdad, él lo ha desmentido, pero te queríamos preguntar a ti también

- MARTA: Es mentira totalmente, estamos súper bien, de verdad* Lo hablábamos anoche que estamos súper bien, súper bien.

- CH: ¿Más enamorados que nunca?

- MARTA: Yo estaba muy con él desde siempre, pero es verdad que últimamente estamos en momento muy zen los dos. Con nuestras vidas en particular y juntos se traduce en mucho mejor. Trabaja menos él también y estamos más muy juntos, así que muy bien. No entiendo de dónde ha salido eso. Ya te digo que no, es mentira.

- CH: El otro días dabas consejos en redes sobre cómo llevar una relación cuando hay diferencia de edad y tu decías que mires por ti y seas feliz.

- MARTA: Pero como todo en la vida. Hay que ser feliz, al final naces solo y mueres solo. Tienes que ser feliz tú. Da igual lo que digan los demás porque te van a criticar hagas lo que hagas.