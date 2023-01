Marta López desvela cómo van los preparativos de su boda con Kiko Matamoros

MADRID, 22 (CHANCE)

Marta López y Kiko Matamoros van a darse el 'Sí, quiero' este año, pero de momento son pocos los detalles que han trascendido de la que promete ser una de las bodas más mediáticas del año. Y no precisamente porque vaya a ser retransmitida en directo como la de Anabel Pantoja, sino porque son dos personas que despiertan el interés de su público.

Hemos hablado con la modelo y nos ha confesado que todavía "no puedo decir nada" sobre cómo van los preparativos de su vestido de novia "más que nada porque no lo sé". Al final han estado muy ocupados con sus respectivos proyectos laborales: "ha venido las Navidades, yo estaba en Dubái y acabo de aterrizar un poco ahora porque la gente no ha empezado a trabajar, las empresas, la gente de comunicación, diseñadores y tal hasta hace una semana. Ahora están todos con la Fashion Week entonces como locura todo".

Sobre el vestido, Marta sí que nos ha desvelado que "no he soñado conmigo nunca de pequeña", lo que "es bueno porque no te creas expectativas" y nos ha confesado que, aunque no tiene una idea "va a ser maravilloso seguro". Lo que también tiene claro es que va a hacerse "tres seguro" lo que le va a permitir "abarcar todo lo que quiero".

La influencer no está ayudando a Kiko con la elección del traje porque se lo están tomando con calma: "todavía no hemos llegado a ese punto, estamos tomándolo con calma, creo que demasiada". Marta prefiere no agobiarse con este día tan especial en su vida y de momento nos confiesa que "no" está nerviosa, eso sí, "dentro de un mes, si me vuelves a preguntar a lo mejor si que lo estoy".