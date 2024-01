Marta López, dolida con Efrén Reyero. Su relación pende de un hilo tras su entrada en 'GH Dúo'

MADRID, 16 (CHANCE)

La entrada de Marta López y Efrén Reyero en 'GH Dúo' -donde concursan como pareja- un mes después de salir a la luz los encuentros que han tenido recientemente tras su ruptura en 2020, parecía una señal de que podrían retomar su historia de amor. Y aunque en un primer momento nos regalaron gestos cómplices y de cariño que dejaban entrever que serían los protagonistas del primer edredoning de la edición, con el paso de los días su situación se ha vuelto de lo más tensa.

En primer lugar, la colaboradora de 'Vamos a ver' está harta de que sus propios compañeros de reality crean que sigue enamorada del malagueño, con el que parece que sus citas a final de 2023 han quedado en aguas de borraja después de que el extronista de 'Mujeres, hombres y viceversa' haya repetido en varias ocasiones que está superando una ruptura reciente con una chica a la que estaba conociendo y que le dejó de la noche a la mañana por otro chico.

"Efrén viene solo y yo vengo sola. No quiero quedar de pobrecita que está enamorada de él y él de mi no. Ha estado hace un mes en mi casa. Pregúntale por qué no hemos seguido. No vengo a liarme con Efrén. Ya lo hacía fuera" ha estallado en una conversación en el jardín con Manuel y Keroseno, asegurando que "probablemente ya no veáis ningún gesto de cariño más porque no me apetece"

Pero no son los comentarios del resto de habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra lo que más ha molestado a Marta, sino el rechazo que ha recibido de Efrén, como ella misma ha contado destrozada a Elena Rodríguez. "Le he pedido cariño y me han dicho que no le sale. No pasa nada. No puedo echarle nada en cara, pero he tomado una decisión. Me he equivocado pensando que tenía a mi lado a una persona que me importaba y que quería" ha revelado, asegurando que cuando él le ha pedido a su vez un abrazo ella le ha dicho que no.

Una actitud a la que el malagueño ha reaccionado intentando justificarse por haberse volcado en conocer a la gente en lugar de estar más pendiente de ella. "A lo mejor es culpa mía" ha reconocido, intentando un tímido acercamiento con la tertuliana que por el momento no ha tenido resultados.