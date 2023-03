Marta López, íntima amiga de Melania Puntas, desmiente su affaire con Yulen Pereira

MADRID, 9 (CHANCE)

A pesar de que Melania Puntas lo ha negado rotundamente a través de un comunicado publicado este miércoles en sus redes sociales, se sigue insistiendo en que la modelo ha sido la tercera en discordia en la ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja. No son pocos los que aseguran que el esgrimista y la ganadora de 'Miss Elite Spain 2023' se conocieron en una velada con amigos hace dos meses y él no dudó en ser desleal a la sobrina de Isabel Pantoja, con la que ya no aguantaría más la convivencia y con la que habría decidido romper su relación.

Algo que una de las mejores amigas de Melania, Marta López Álamo, vuelve a desmentir, revelando cómo se encuentra la modelo tras verse inmersa en un culebrón en el que ella no tiene nada que ver ni tampoco quiere participar: "Está agobiada y flipando con el tema, pero de verdad que no voy a hablar de ella, es mi amiga, la quiero, y si dice que no ha tenido nada con él, no ha tenido nada con él".

"No tiene por qué mentir. que les pillen en el mismo espacio de tiempo, qué tiene que ver. A mí me pueden hacer fotos con veinte tíos alrededor y no tengo nada con nadie" asegura, confesando que no tiene ni idea de quién ha podido filtar este falso rumor que tanto daño está haciendo a Melania.

Unas declaraciones que ha hecho en un evento celebrado en Madrid en honor al Día de la Mujer y en el que, definiéndose como "luchadora, perseverante y trabajadora", Marta ha querido defender a su prometido, Kiko Matamoros, de las acusaciones de machismo que recibe en algunas ocasiones: "La ignorancia es muy atrevida, no pasa nada. Cuando estás en televisión corres el riesgo que, te expones a que se te juzgue por opiniones que puedas dar. Pero si tu le escuchas bien, es de todo menos machista". Eso sí, sincera reconoce que "hay comportamientos" que el colaborador "ha ido mejorando". "En un pasado ha podido decir o hacer como todo el mundo, pero no está mal aprender de los errores y es de todo menos machista" asegura.