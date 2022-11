Marta López marca distancias entre su carrera de modelo y su relación con Kiko Matamoros

MADRID, 3 (CHANCE)

Inmersa en los preparativos de su boda con Kiko Matamoros - cuyos detalles por el momento guardan como 'oro en paño' - Marta López ha vivido una de las noches más especiales de su carrera, ya que ha sido galardonada con el premio a mejor Modelo del año de la revista 'Sevilla Magazine'.

Un reconocimiento que también recibieron otros rostros conocidos como María del Monte, Pastora Soler, Tamara Gorro, Falete o Marisa Jara y que la maniquí, orgullosa, recogió arropada por su prometido, con el que sorprendentemente evitó posar frente a las cámaras.

Una actitud un tanto esquiva que acabó por transfomarse en sorpresiva cuando Marta, molesta, se negó a hablar de su boda con Kiko marcando distancias entre su carrera y su relación: "No vengo a hablar de la boda, hablo de mi carrera porque por eso me hacen un homenaje como le hacen a otras personalidades significativas del mundo del arte y la cultura, la verdad" apuntaba muy seria, dejando claro que no era la ocasión para hablar de su vida privada.

Insistiendo en el honor que supone que "reconozcan tu trabajo en tu tierra, Andalucía" porque "significa que estoy haciendo algo bien" la modelo tampoco se ha tomado demasiado bien una desafortunada pregunta por parte de un reportero, que le preguntaba si Kiko le 'permitía' perseguir sus sueños. Una expresión totalmente fuera de lugar en el siglo XXI que Marta no ha dudado en censurar, asegurando que "esa palabara no está ni en mi vocabulario ni para él ni para mí" aunque, como ha aclarado, el colaborador le apoya en todo, algo "fundamental en una pareja".