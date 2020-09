Marta López se pronuncia tras la ruptura de Alfonso Merlos y Alexia Rivas

MADRID, 23 (CHANCE)

La noticia bomba del día es que Alfonso Merlos y Alexia Rivas han roto. Tan sólo cinco meses ha durado esta relación que tanto dió que hablar durante el confinamiento y que nos hizo más llevadero el encierro con un culebrón digno del mejor guionista venezolano. Marta López, tercer vértice de este triángulo amoroso - era la novia del contertulio cuando salió a la luz el affaire del que era su pareja con una joven reportera - ha reaparecido en uno de los programas en los que colabora, "Ya es mediodía" y se ha pronunciado por primera vez sobre esta sorprendente ruptura.

Si poder evitar una enorme sonrisa, Marta ha asegurado que "es algo que yo ya sabía. Viene de hace un mes o mes y pico. Lo que pasa es que han estado haciendo el papelón. No se los motivos de la ruptura, pero Alfonso es un chico majísimo, es un caballero a pesar de lo que pasó conmigo y pienso que a lo mejor se ha podido aburrir un poco". "Siempre he dicho que no me parecía bien que hubiese perdido su trabajo por su relación conmigo, pero no volvería con él. Es un chico muy trabajador, y tener todo él día en casa a una señora que no trabaja pues...", ha añadido la colaboradora dejando caer que el motivo de la ruptura ha sido la poca iniciativa de Alexia.

Ante la pregunta de si volvería con Merlos tras el fin de su relación con la exreportera de "Socialité", Marta no ha dudado en exclamar: "¿Yo teniendo a Efrén voy a volver con Merlos? ¡Anda ya!".

En ese momento, Miguel Ángel Nicolás ha insinuado que Alfonso sí querría reconciliarse con ella, a lo que Marta, para sorpresa de todos, ha respondido que algo sabía: "No creo que tenga valor. Creo que él estuvo muy enamorado de mí y punto. Y no volvería. Sabe perfectamente lo que pienso y no tiene valor. Pero me consta que se acuerda de mí".

¿Estamos ante la segunda parte de Merlosplace?