Marta López, rotunda, asegura que no quiere tener ningún tipo de relación con Anita Matamoros

MADRID, 30 (CHANCE)

Marta López ha visitado a la novia de su "hijastro", Carla Barber, en la clínica estética que la canaria posee en el centro de la capital tras su regreso al trabajo después del brutal robo que sufrió hace 20 días. La novia de Kiko Matamoros nos atiende y, tan clara como siempre, confiesa lo que opina sobre Anita Matamoros y si estaría dispuesta a tener un hijo con el polémico colaborador, del que está enamoradísima y al que defiende tras los últimos ataques de Makoke.

- CHANCE: Te queríamos preguntar por el tema de Anita

- MARTA: No voy a hablar nada.

- CH: Lo último que dijo Makoke es que si él dejaba de hablar, ella dejaba de hablar

- MARTA: Ni que lo hubiera empezado él.

- CH: Kiko ha dicho que si tu quisieras ser madre, a él le encantaría. ¿Quieres ser madre?

- MARTA: Me encantaría ser madre, pero es lo que ha dicho él, todavía soy muy joven. Ahora para mí lo primordial además de mi relación con él es mi trabajo. Por ahora no me planteo ser madre, por ahora, de aquí a unos años se verá.

- CH: Te reafirmas en que no tienes nada que ver en su mala relación con su hija Anita

- MARTA: Parece que sí, porque tiene un problema conmigo ella. Yo no, yo con ella no tengo ninguno.

- CH: Parece que Anita tiene un poco de resquemor.

- MARTA: No lo sé. Es que no lo sé. No sé el motivo real. Como no lo sé, no puedo decir nada. Lo he dicho públicamente, mi puerta está abierta pero no por ella, no quiero tener ningún tipo de relación con ella, solo quiero que se lleve bien con su padre. Me parece absurdo todo. Quiero que se lleve bien con su padre y que hable con su padre, no conmigo.