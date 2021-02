Marta y Loreto Valverde, sus primeras palabras tras perder a su padre

MADRID, 16 (CHANCE)

Completamente destrozadas por la pérdida de su padre, Lorenzo Valverde, Marta y Loreto agradecen a la prensa y a los compañeros de profesión el gran cariño que están recibiendo tras el fallecimiento del cantante. Recordando el buen sentido del humor que tuvo hasta el último momento y reconociendo que ahora tienen que aprender a vivir sin él, las dos hermanas reconocen que han heredado de él la fortaleza para trabajar en los buenos momentos, pero también en los complicados.

- Hola, antes que nada lo sentimos muchísimo, una pena muy grande. Muchísimas gracias.- Momentos muy difíciles, no sé qué podemos decir.- L: De momento estamos aquí destrozadas, no era algo con lo que contábamos a corto plazo, pero agradecidas y atendiéndoos por el gran cariño que sentíais por nuestro padre.- M: Sobre todo porque mi padre ha sido un ejemplo como persona, como compañero, estamos recibiendo muchos mensajes de la gente, de todo lo que le querían y le admiraban, no sentimos muy orgullosas de él y queríamos agradecéroslo a todos personalmente, aunque en este momento estamos todavía asimilándolo, ha sido todo en un día.- ¿El estaba malito?- M: Estaba delicado, pero estaba bien.- L: Pero por el tema de la pandemia, porque tuvo un accidente y se complicaron los hospitales, eso le produjo un deterioro, pero estaba en su casa, feliz, nos lo pasábamos bien con él, le visitábamos.- M: Con su sentido del humor, todo el día cantando, quería irse al teatro a trabajar, no a ver teatro.- Hay que quedarse con esas cosas.- M: No tenía Covid, no tenía nada.- ¿De la Covid no ha sido?- M: No, ha sido una cosa pulmonar, de uno de los pulmones, se ha apagado, se adormilaba y ha hecho mutis por el foro como un gran actor.- Como actor sabemos cómo era, como artista, ¿Cómo era como padre?- L: Dándonos lecciones cada día, consejos de vida, de moral, de buena gente, comportamientos* era un ejemplo hasta ahora. Siempre dándonos mensajes, un padre maravilloso.- M: Muy divertido.- L: Nos seguíamos riendo mucho con él.- AL final es la mejor herencia que uno se puede llevar.- M: Yo la herencia que tengo es que mi padre cuando murió su madre se hizo dos funciones y luego se fue a enterrar a su madre, ahora parece que me está poniendo a prueba a mí, mañana tenemos un estreno.- Hay que estar ahí y vamos a apoyarte seguro.- M: Muchas gracias.- L: Muchas gracias a de verdad a todos los compañeros de profesión, estamos recibiendo muchos mensajes.- M: Una cosa, mi padre tenía 88 años, que en Wikipedia ponía que tiene 91, ojalá hubiera llegado, pero no.- Estamos viviendo estos momentos de pandemia, también difícil a la hora de despedir a un ser querido.- L: Toda la familia que tenemos fuera de Madrid no han podido venir, pero bueno, da igual. Tampoco nos podemos abrazar.- Es duro perder a un ser querido.- M: Os agradecemos a vosotros los que habéis venido y hacéis a todos partícipes de nuestro agradecimiento.- L: Os consideramos representantes de compañeros de prensa, actores y compañeros de televisión.- M: Siempre son cosas buenas y ha llegado el momento de una mala, bueno, se ha ido en paz.- Lo importante es que no haya sufrido.- M: No ha sufrido nada, ha sido todo en un día.- L: Aprender a vivir ahora sin poder verlo. Lo sentiremos con nosotros.- ¿Cómo estáis de salud?- L: Bien, dentro de lo que cabe con estas edades que tenemos, pero bien.- Deseando la vacuna también.- M: Por supuesto, decir a todo el mundo que tenga cuidado, hemos cuidado muchísimo el no acercarnos demasiado a nuestro padre.- L: Somos súper respetuosas, ni fiestas, ni aglomeraciones, ni reuniones. Nuestros hijos que son jóvenes tampoco.- Querrán ir de fiestas, pero no se puede.- L: No se juntan con amigos.- Eso es un ejemplo.- M: Mi hijo viene ahora de ensayar del Teatro Real y se ha ido hoy destrozado, pero ha cumplido con su obligación, ahora vendrá a recogerme.- Sois una familia de artistas.- L: Mi hija en la distancia, vive fuera de España y no ha podido estar aquí con nosotros.- Le recordaremos siempre, siempre estará ahí.- L: Gracias por el cariño, la admiración y el respeto