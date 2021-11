Marta Ortega, nueva presidenta de Inditex: "Estoy enormemente ilusionada por el futuro que vamos a acometer"

La hija de Amancio Ortega sustituirá a Pablo Isla en la presidencia del grupo a partir de abril de 2022, culminando así el relevo generacional del gigante gallego

MADRID, 30 (CHANCE)

"Siempre estaré donde la empresa más me necesite" declaraba Marta Ortega en una entrevista concedida a The Wall Street Journal el pasado mes de agosto. Una frase que ahora, con la noticia de que se convertirá en la próxima presidenta de Inditex, cobra un especial significado. Después de la renuncia de Pablo Isla al puesto que ostentaba desde hace diez años, la hija de Amancio Ortega da un paso al frente, culmina con el relevo generacional de la compañía y a partir del 1 de abril de 2022 presidirá uno de los mayores imperios textiles del mundo.

Un nuevo e inmenso reto profesional que Marta asume después de 15 años trabajando en la compañía fundada por su padre, en los cuales ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo - empezando como dependienta en una de las tiendas de Zara en Londres - y en los que se ha convertido en la mejor embajadora con la que Inditex podría soñar.

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", ha afirmado Marta en el comunicado con el que Inditex ha hecho público su nombramiento como presidenta de la compañía, con un particuar agradecimiento a Pablo Isla por su "extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro Grupo sino también a la industria de la Moda en general".

Pablo Isla, presidente de la compañía desde 2011, continuará en el cargo hasta el próximo 31 de marzo, tras la presentación de los resultados anuales del grupo. Una década en la que, como señalan desde la compañía, "Inditex se ha convertido en la principal compañía de su sector a nivel mundial y un referente en materia de Sostenibilidad y Transformación Digital".

Además, Óscar García Maceiras, secretario general y del consejo, se convertirá en consejero delegado de Inditex con efecto inmediato en sustitución de Carlos Crespom, que pasará a ser director general de operaciones. Unos cambios con los que, como ha informado la compañía en el comunicado emitido este martes, se "culmina el proceso de relevo generacional" iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega como presidente de Inditex.