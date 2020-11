Marta Peñate y Lester protagonizan la discusión más fuerte del debate final de 'LIDLT'

MADRID, 2 (CHANCE)

El vídeo del día Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.



Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.

Otra de las parejas que han tenido que esperar al último debate de La isla de las tentaciones 2 han sido Marta y Lester, quienes tampoco se han alegrado de verse y se han echado por cara todo lo que tenían guardado dentro. Los dos han discutido en el plató con Carlos Sobera y nos han dejado de piedra porque vemos el mismo rencor que en la hoguera final.

Marta Peñate empezaba confesando qué había significado Lester en su vida: "Ha sido un lastre en mi vida, todo lo que le he hecho han sido la consecuencia de todo lo que me ha hecho en el pasado. Ha habido mucha dependencia por mi parte. No me arrepiento de haber ido a la isla porque he conseguido hacer cosas que no me hubiese atrevido a hacer en mi vida, hay otras cosas que no me gustan que hayan visto mis padres por televisión".

Y como bien decimos, no ha ido nada bien la conversación ya que Lester le ha querido responder a estas primeras palabras con una defensa: "Sigue siendo la misma ridícula, mantenida ha sido ella por su madre toda su vida. La pinocha aquí eres tú".

Y cuando parece que ya podían tener una conversación normal, Lester: "Desde que salimos de la casa yo no me he acordado de ti. Obvio que la he escrito para acabar bien, pero para acabar de forma madura. Está enamorada de mí, no te he puesto los cuernos en mi vida, que me pongan el polígrafo". A lo que Marta le ha respondido: "¿Qué tu no te has acordado de mi? entonces por qué me envías mensajes. No seas falso, a mi no ha parado de hablarme mientras yo le estaba olvidando. Tengo conversaciones donde me pone a parir a su nueva patricia. No me dejes como una desequilibrada, eres tú la que me tienes desequilibrada"