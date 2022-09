Marta Pombo desvela cómo está viviendo la recta final de su embarazo

MADRID, 15 (CHANCE)

María y Marta Pombo han acudido al desfile de Jorge Redondo y hemos visto la gran complicidad que hay entre las hermanas. Como no podía se de otra manera, hemos podido hablar con ellas sobre las últimas noticias que se han hecho públicas: el futuro nacimiento de Matilda y la ceremonia matrimonial entre Marta y Luis Zamalloa, de la que todavía no hay fecha.

Marta nos ha confesado que la recta final de su embarazo la lleva "de maravilla" y es que tan solo "dentro de un mes, para el 21 de noviembre" se convertirá en madre de su primera hija con Luis, algo que le produce ya algo de nervios: "la verdad que muy nerviosa, empiezo a estar nerviosa ya, pero muy bien". Aunque todavía falta un mes, parece que la influencer tiene todo controlado: "me falta alguna cosita, algún detalle, pero estoy fenomenal".

Le hemos preguntado también por la noticia de su boda con Luis, de lo que todavía no hay fecha: "yo voy a emoción por año". Parece que los dos tortolitos están esperando a que nazca Matilda, para más adelante dar el paso y darse el 'Sí, quiero' por todo lo alto: "Estamos asimilando la noticia, disfrutando del momento y de la emoción y ya con calma. Cuando nazca Matilda nos sentaremos a ver cuándo la celebramos".

Por su parte, María asegura que intenta aconsejar a su hermana en todo, sobre todo en su futura maternidad: "¿A Marta? Un montón, no paro de darle consejos, pero no los escucha. Ella va por libre, le encanta arriesgar", pero su hermana va haciendo y deshaciendo según ella considere oportuno: "Me guío muchísimo para preguntarles un montón de cosas lo que pasa es que luego voy viendo".