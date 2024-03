Marta Pombo desvela todo de su embarazo: cómo se enteró, filtración de la noticia, mudanza

MADRID, 19 (CHANCE)

Hace apenas unos días la influencer compartía en redes sociales la noticia de su embarazo y, desde entonces, sigue sorprendiendo con las novedades. Recientemente desvelaba que ella y Luis Zamalloa esperan mellizos, algo que no tenían en mente y que va a influir en su futuro a corto plazo. Aprovechando que ya se encuentra mejor, con menos malestar, celebraba una ronda de preguntas en sus redes sociales para que sus seguidores le transmitieran sus dudas sobre el embarazo.

Confesaba que no entraba en sus planes adelantarse a la ecografía de las doce semanas para anunciar el embarazo pero se vio obligada debido a que varias cuentas de Tik Tok ya estaban hablando de ello. Aclaraba que se trata de alguien de su entorno, de quien desconoce la identidad de momento, pero estará atenta de poder descubrir "al topo". "Me da mucha pena saber que dentro de mi círculo de gente cercana, de confianza, a quien se lo he contado, hay alguien que no es capaz de estarse callado. Y sobre todo una noticia tan importante. Me da muchísima pena" aclaraba.

Fue en la semana nueve, durante una ecografía, cuando descubrieron que venían dos bebés en vez de uno y comentaba que fue un momento de shock, algo que Luis Zamalloa llevo mucho mejor desde el principio, celebrando que van a ser familia numerosa. La influencer reconocía que no era descabellado tener embarazo múltiple debido a que en su familia hay antecedentes.

Sin tapujos, comentaba cómo había planeado "intentar" quedarse embarazada en enero pero, tras un solo intento, pensó en cancelar los planes porque le propusieron participar en Pekín Express pero, para su sorpresa, ya habían cumplido su objetivo. En cuanto a la fecha probable de parto, mediados de septiembre cumpliría los nueve meses pero su ginecólogo le ha recomendado volver de vacaciones la segunda quincena de agosto por si se adelantara el parto. De momento es pronto para saber el sexo del bebé pero la pequeña Matilda ya sabe que será hermana mayor.

La llegada de mellizos supone muchos cambios y el primero y más grande implica una mudanza. Marta Pombo comentaba que "con dos ya no puedo meter a tres en un mismo cuarto, se me complica un poco la gestión, sobre todo porque no hay espacio. Así que nada, iremos a ver casas, empezaremos a ver casas ya". En cuanto a cómo se encuentra de ánimos, reconocía haber tenido un bajón y haber acudido de nuevo a su psiquiatra pero aseguraba que su malestar era debido a las náuseas y cansancio acumulado del embarazo, encontrándose ahora mucho mejor que en los primeros meses.