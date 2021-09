Marta Pombo habla por primera vez de su nuevo novio y confiesa como lleva que su amor haya salido a la luz

MADRID, 22 (CHANCE)

Radiante días después de que todos descubriésemos quien es el responsable de que su "corazón vuelva a sentir cosquillitas", Marta Pombo ha asistido a un evento en Segovia en compañía de otras influencers como su hermana María, Laura Matamoros o Anna Ferrer y, por primera vez, nos ha hablado de su nuevo amor, Luis Zamalloa, con quien vive uno de los mejores momentos de su vida.

Totalmente recuperada de la depresión que la empujó a abandonar las redes sociales y alejarse de la vida pública tras su separación matrimonial de Luis Giménez, Marta confiesa que ha vivido uno de los mejores veranos de su vida. "Necesitaba tiempo en familia, no hacer planes y estar en mi casa", señala, aclarando que su vuelta a Instagram "me dio mucho vértigo" y que necesitó ayuda profesional - de un psicólogo y una psiquiatra - para ello. "En mi parón estuve muy bien. Me di cuenta de que no necesitaba publicarlo todo y que en mi vuelta que quiero tener un Instagram más real y cercano y no tan sobreexpuesto", afirma, asegurando que "ha habido días muy duros en los que decía si desaparezco no pasa nada, pero menos mal que he tenido mucho apoyo, mi familia, mis amigas y mi psiquiatra y ha sido maravilloso".

Feliz con Luis Zamalloa, con quien lleva varios meses de discreta relación, Marta desvela que no esperaba encontrar de nuevo el amor: "Creía que tenía mi vida encaminada pero la vida es así, ha llegado esta persona que me trasmite tanta paz, tanta tranquilidad que por fin he encontrado esta paz interior mía", confiesa sonriente, dejando claro que por el momento "vamos a disfrutar de los nuevos comienzos y de esta privacidad que estamos viviendo".

"Él lleva bien ser el novio de Marta Pombo porque me quiere tanto y está tan enamorado de mí que me apoya muchísimo", desvela, contándonos que Luis le ha aportado "paz mental, mucha tranquilidad y mucha seguridad en mí misma que había perdido". "Es muy diferente a mi exmarido, pero los dos son muy buenos y con Luis me llevo muy bien. Nuestra vida ha sido tan buena juntos que ninguno de los dos hemos querido perderla, hemos hecho mucho esfuerzo en llevarnos muy bien", confiesa.