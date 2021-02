Marta Pombo y Luis Jiménez explican los motivos de su separación

MADRID, 2 (CHANCE)

Tras muchas especulaciones y unas semanas retirada de las redes sociales, Marta Pombo da la cara frente a sus seguidores para explicar la decisión que ha tomado junto a su todavía marido Luis Jiménez. Con lágrimas en los ojos y visiblemente triste, Marta ha recurrido a Instagram para comunicarle a todos su seguidores que ella y su Luis han decidido darse un tiempo en su matrimonio para lograr conseguir una felicidad que juntos no estaban consiguiendo.Ante los muchos rumores que han surgido en las últimas semanas sobre un posible embarazo de la hermana de María Pombo, Marta ha dejado claro que no existe tal embarazo y que su aumento de peso se debe a un problema instestinal.Pidiendo por favor a sus seguidores que dejen de especular sobre los motivos por los cuales Luis y ella han decidido acabar con su matrimonio y suplicando un "respiro" para poder reponer fuerzas, Marta deja claro que está pasando por un momento muy complicado en su vida que le ha hecho tomar la decisión de seguir apartada de las redes sociales ya que no se ve capaz de enfrentarse a un escrutinio público continuo.Al igual que ha hecho Marta con su vídeo, Luis también ha recurrido a las redes sociales para compartir con sus seguidores la noticia de la separación. "Marta me ha dado los mejores años de mi vida y por eso siempre será super especial para mí, siempre te querre" escribe Luis junto a una fotografía de lo más tierna en la que aparecen abrazados.Con este comunicado el matrimonio acaba con todo tipo de rumores y especulaciones que han ido surgiendo en las últimas semanas donde la separación entre ambos era más que evidente.