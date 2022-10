Marta Pombo y Luis Zamalloa, en su mejor momento como pareja

MADRID, 6 (CHANCE)

Marta Pombo y Luis Zamalloa estuvieron este miércoles en la primera edición de la entrega de los premios Forbes Best Influencers 2022 y se mostraron de lo más enamorados. Lo cierto es que no puede ser de otra forma, ya que los dos tortolitos están exprimiendo al máximo este momento tan especial que están viviendo con los días contados para conocer a su primera hija en común: Matilda.

Europa Press hablaba con Marta y nos desvelaba que, cuando nazca la pequeña Matilda, sí expondrá su día a día redes sociales. Al menos, durante los primeros años, como hemos podido ver y disfrutar también en el perfil de su hermana María con su hijo Martín: "lo hemos hablado y yo creo que sí que la expondremos. Al final, siendo un bebé, no estoy tan preocupada por la exposición". Aunque en un futuro, cree que dejarán de hacerlo: "si que hemos hablado que cuando llegue el momento colegio y sean más conscientes, sí que iremos cesando la exposición para que tenga una vida normal".

Tanto la influencer como su pareja, Luis Zamalloa, esperan con ganas el nacimiento de su hija Matilda: "eso es, con muchísimas ganas y muchísimo nervio por la nueva etapa que se acerca" y es que queda muy "poquito para el día más feliz de nuestras vidas. Lo estamos deseando y no sabemos cuándo, muy nerviosos porque cualquier día tenemos la llamada".

Después de su nacimiento se pondrán manos a la obra a preparar su boda, ya que hace tan solos dos meses anunciaban por redes sociales que se habían comprometido: "la boda empezaremos a prepararla después de que nazca Matilda, con calma". Tendremos que esperar hasta dentro de un año para poder verles darse el 'Sí, quiero' como este año hizo su hermana Lucía.

Ambos celebran los cambios que ha habido en sus vidas aunque no eran esperados: "además, nos ha cambiado a los dos. Yo creo que ninguno teníamos estos planes en mente". Por su parte, Marta ha querido agradecer públicamente a su pareja el enorme apoyo que le brindó cuando peor lo estaba pasando: "él yo creo que no fue consciente de lo que me ayudó hasta que ha visto mi cambio. Me conoció más apagada, en realidad, y aún así, se enamoró locamente de mí. Y no sabe, yo creo que ahora es más consciente pero al principio no era consciente de lo que me ayudó".