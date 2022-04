Marta Pombo y Luis Zamalloa, radiantes, desvelan los primeros detalles del bebé que esperan

La influencer, a la que todavía no se le nota nada el embarazo, deja entrever que ya conocen el sexo del que que será su primer hijo

MADRID, 20 (CHANCE)

Hace tan solo unos días Marta Pombo anunciaba desde la playa y a través de sus redes sociales la mejor de las noticias: ¡Está embarazada! Será en octubre cuando Luis Zamalloa y ella se conviertan en padres primerizos. Un bebé muy deseado que esperan ansiosos y del que, de nuevo en Madrid tras vivir su Semana Santa más especial en Almería, han revelado los primeros detalles.

Enamoradísimos y sin poder ocultar su emoción ante el embarazo de la influencer, la pareja acudió a un conocido restaurante de la capital para celebrarlo, aunque se tuvieron que ir precipitadamene porque, como confesó la propia Marta, estaba "algo revuelta". Consecuencias del embarazo.

Tras dejar atrás algunos de los antojos del primer trimestre, la hermana de María Pombo ha dejado entrever que ya podrían conocer el sexo del bebé, aunque prefieren mantener el misterio y mientras ella afirma que prefiere que el bebé sea una niña, Luis apuesta por un niño.

- CHANCE: Enhorabuena.

- MARTA: Millones de gracias.

- CH: ¿Qué tal todo?

- MARTA: Muy bien, de maravilla, felices. Ahora un poco revuelta, me voy antes a casa por eso, pero muy contenta.

- CH: ¿Las náuseas?

- MARTA: Todo bien, ahí vamos, mejorando.

- CH: ¿Ya has empezado con los antojos?

- MARTA: Dulces a tope. Me dio por las napolitanas de chocolate, pero ahora les he cogido asco, mejor.

- CH: ¿Cómo se porta el padre?

- MARTA: Muy bien, no me puedo quejar, he tenido una suerte tremenda y estamos felices.

- CH: ¿La familia está feliz?

- LUIS: Encantados

- MARTA: Están que no caben, una vida siempre es una alegría, están que no caben de la alegría y la emoción.

- CH: ¿Era esperado?

- MARTA: Era esperado, deseado.

- LUIS: Muy deseado, yo estaba deseando ser padre.

- CH: ¿Niño o niña?

- LUIS: Sorpresa.

- CH: ¿Tenéis preferencias?

- LUIS: Yo prefiero un niño.

- MARTA: Yo una niña. Nos da igual, lo que venga es una vida.

- CH: Algunos nombres pensados.

- MARTA: Gonzalo, Jaime, Ignacio*

- LUIS: Yo voto por el de chico, el de chica lo dejo en sus manos.

- MARTA: Gabriela, Inés, hay mucha opción.

- CH: Martín tendrá un juguete nuevo.

- MARTA: Es más bueno, ya ha empezado a darme besos en la tripa. Empieza a ser consciente.

- CH: Las hermanas estarán contentísimas.

- MARTA: Felices.

- CH: De tía a mamá y María de ser mami a ser tía.

- MARTA: Un sobrino es de las mejores cosas que te pasan, yo cuando recibí a Martín fue de las mejores cosas que me pasaron, ahora les toca a ellas, a María, sobre todo, vivirlo.

- CH: ¿Solo viene uno?

- MARTA: Sí, es lo primero que pregunté, dije por favor dime que solo viene uno.

- CH: No pasaría nada.

- MARTA: No, pero es más complicado ese embarazo.

- LUIS: Para ella es más complicado, para mí sería un dos en uno.

- CH: ¿María se anima?

- MARTA: Seguro, yo cuando tuvo a Martin dije yo también quiero.

- CH: Os deseamos una bonita espera y feliz embarazo.

- MARTA: Muchas gracias chicos.