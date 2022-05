Marta Pombo nos desvela cómo está llevando su embarazo

MADRID, 25 (CHANCE)

Marta Pombo y Luis Zamalloa están viviendo uno de los momentos más especiales de su vida al estar esperando a su primer hijo en común, que será a su vez, el primer primo que tenga Martín, hijo de María Pombo y Pablo Castellano. Hace unas semanas ambos desvelaban que será una niña y que se llamará Matilda, algo que les hace mucha ilusión que han ido compartiendo todos los detalles con sus seguidores.

Hemos podido hablar con Marta Pombo y nos ha confesado que no descarta una posible boda con el futuro padre de su hija: "de la primera guardo un buenísimo recuerdo, era algo que tenía que pasar, que teníamos que vivir y sí, nos casaremos, no sé cuándo, cuando me lo pida supongo, pero seguramente cuando nazca Matilda, desde luego, con calma, sin atropellarnos".

En cuanto a cómo se tomó su exmarido la noticia del embarazo, reconoce que: "le hizo muchísima ilusión y es una suerte el esfuerzo que hemos hecho los dos por llevarnos bien" por su parte, Marta está decidida a seguir ampliando la familia: "es que empezamos la familia. Yo quiero tres, él quiere dos, pero le engañaré a tres. Me gustaría algún chico. Es que las niñas son muy malas, luego el momento bueno, pero el momento adolescencia mis hermanas y yo nos peleábamos mucho, ahora nos llevamos fenomenal, pero mi madre la pobre lo pasó fatal con nosotras, un chico no me importaría".

Sobre cómo está llevando el papá la espera de la llegada de la niña, comenta: "está feliz, estoy más feliz yo aún de estar con él, de pasar esta etapa con él, de que sean el padre de nuestros futuros hijos y él más. Su primera reacción fue, es el mejor regalo que me podría haber hecho la vida".

No cabe duda de que Marta está disfrutando a máximo de esta etapa: "más que karma, aprendizaje, necesitaba encontrarme conmigo misma en mi peor momento para ver cómo seguir adelante, ha sido un aprendizaje" y añade: "Yo estoy haciendo de todo con cabeza. Me ido a Maldivas, he hecho snorkel con tiburones, estoy intentando hacer vida normal, pero con cabeza, con los conejos de mi ginecólogo, pero vid anormal, como soy yo".