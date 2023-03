Marta Pombo se reencuentra con Telmo Trenado: la influencer sigue con sus acusaciones mientras él arremete contra ella

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace tan solo unos días, los Premios Ídolo volvieron a congregar a multitud de rostros conocidos en el mundo de las redes sociales y de la televisión. Nadie quiso perderse uno de los eventos más importantes del año donde se premia el trabajo que hay detrás de los creadores de contenido más importantes de nuestro país.

Pero si de algo se habló después, fue de las polémicas que giran en torno a estos premios. La principal, la ausencia de ciertos personajes públicos que decidieron no asistir en el último por diferentes motivos. La que más se ha comentado estos días ha sido la de las hermanas Pombo, y es que ninguna de ellas apareció por la gala.

A pesar de que María Pombo aseguraba en sus redes sociales no haber asistido debido a otros compromisos, Marta no se cortó a la hora de dar su opinión acerca de estos premios: "Hace unas semanas tomé la decisión de no ir, por un tema personal con uno de los nominados de una categoría que a mi parecer le queda muy grande".

"Un creador de contenido que creció gracias a insultarnos constantemente a mi y a mis hermanas tachándonos de fascistas", aseguraba la hermana mediana refiriéndose supuestamente al cómico Telmo Trenado, nominado en la categoría 'Stay Strue'. Además, no dudó en confesar que le hubiese encantado ir pero "no tolerará nunca el hate o el bullying de cualquier tipo y hacía cualquier persona".

Menos de una semana después, ambos han coincidido en el estreno de 'Influencers: sobrevivir a las redes', una docuserie de Luc Loren. Por su parte, Marta Pombo ha cerrado la puerta definitivamente a una reconciliación con Telmo: "Yo le advertí muchas veces que gracias a su humor me estaban atacando mucho, intenté ser su amiga, no lo aceptó, siguió enviándonos odios, ahí lo dejamos".

Marta insiste en que por su culpa le llegó mucho hate y mucho odio por el que tuvo que ir a terapia: "Sabes que pasa, yo nunca le he faltado al respeto, yo nunca le he insultado, nunca he hecho ni si quiera público su nombre, nunca he ido contra él porque sé lo que se siente. Por su culpa a mí me llegó mucho odio y mucho hate, me hizo mucho daño, no lo entiendo". Sobre si le saludaría si en algún momento se lo encuentra, la joven es muy sincera: "No creo, yo tengo muchísima educación y si alguna vez hubiese recibido una disculpa por su parte, como mucha gente me dice que se arrepiente, no tengo ningún problema, no soy rencorosa pero además veo que es una persona que se ríe de la situación, para pasar malos ratos no estamos en esta vida".

Mientras tanto, Telmo asegura que la 'rabieta' de Marta Pombo por no ir a los Premios Ídolo fue una niñatada: "no creo que sea una guerra, yo ya lo dije, me pareció un poquito una infantilada, una niñatada y que no procedía en este momento, más cuando es cosa de hace mucho tiempo, yo hace mucho que no bromeo con ello. Que me hayan puesto como excusa cuando si no me equivoco vienen al evento hoy".

Por el contrario, Telmo no se cierra a una reconciliación con las hermanas: "Yo encantado, hay mucha gente que nos dice que por nuestro humor nos podríamos llevar bien, somos perfiles que encajaríamos, sé que a día de hoy no es posible, pero yo dejo las puertas abiertas". El influencer cree que todo ese hate que le llegó a las hermanas no fue por su culpa porque sus seguidores no son así: "No creo que todo ese hate que haya llegado en ningún momento haya sido por parte mía o por mis seguidores, lo tengo totalmente claro. Me parece un poco fuera de lugar porque todos esos comentarios conozco a mi público y mi comunidad, no es el tipo de gente que va detrás de la gente, me sigue gente muy madura, no son niños y dudo que hagan esas cosas".