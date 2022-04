Marta Riesco advierte a Isa Pantoja

MADRID, 22 (CHANCE)

"La noticia salió hace seis meses, pero ya os digo yo que llevan más tiempo... ¡Lleva esperando a que le dé su sitio casi dos años!" eran las palabras de Isa Pantoja hace unos días en 'El programa de Ana Rosa' cuando opinaba sobre la delicada situación en la que se encuentra su examiga, Marta Riesco, y Antonio David Flores. Le traicionaba el subconsciente y aseguraba que la reportera llevaba compartiendo su vida con el padre de Rocío Flores desde hace dos años.

Recordemos que han sido muchas las veces que se ha especulado en los platós de televisión desde cuándo Marta Riesco y Antonio David Flores compartían su vida a escondidas, pero nadie se ha atrevido a decirlo, ni siquiera los dos protagonistas, que siguen sin desvelar públicamente la fecha de inicio.

Marta se ha sentado esta tarde en el programa de Sonsoles Ónega, 'Ya son las ocho', y ha confesado que le sentaron muy mal esas palabras de Isa porque no sabe de dónde se saca esa información, de hecho le ha aconsejado que: "busques alguna prueba y la saques para demostrarlo".

Además, Marta le ha lanzado un dardo envenenado a la que fue su amiga: "Al igual que tú no sabes nada de Antonio David yo sí sé cosas tuyas, me gustaría que se explayara en muchas relaciones que ha tenido" avisándole así que no siga hablando de su relación con Antonio David.

Además, la periodista ha confesado que: "A mí me encantaría saber por qué se terminó nuestra amistad, yo la he querido muchísimo" y ha recordado cómo iniciaron su amistad: "comenzó de una forma interesada porque yo quería una entrevista y ella era personaje, pero terminó en amistad. Cuando se hizo la lipo estuvo en mi casa y mi madre le llevaba el desayuno, me encantaría hablarlo".