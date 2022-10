Marta Riesco analiza las primeras imágenes de Olga Moreno y Agustín Etienne: "Me parece un pactado"

MADRID, 7 (CHANCE)

Una semana después de confirmar a golpe de exclusiva que está enamorada de Agustín Etienne, Olga Moreno vuelve a protagonizar la portada de la revista Semana, pero en esta ocasión al lado de su novio, con el que la vemos por primera vez desde que anunció que había recuperado la ilusión al lado de su representante.

Una portada en la que vemos el primer beso de la sevillana y su pareja, felices y disfrutando del gran momento que están viviendo desde que decidieron dar rienda suelta a sus sentimientos. Unas imágenes que para muchos no son casuales ni habrían sido captadas por ningún avispado paparazzi, sino que habrían sido pactadas por Olga y Agustín, sobre los que sobrevuela la sombra del montaje.

Una teoría que apoya Marta Riesco que, desde el "punto de vista periodístico", reconoce que le parece "un pactado" por parte de la pareja aunque niega que Antonio David Flores esté detrás del reportaje como algunos aseguran llamándole "director de orquesta"; un apelativo que, admite, le molesta mucho: "Me incomoda que se insulte a las personas, me duele muchísimo, no se debería permitir".

Sobre cómo se ha tomado su novio la relación de Olga y Agustín, la reportera confiesa que Antonio David está "muy feliz" por su exmujer. "La quiere muchísimo, quiere lo mejor para ella y yo también, y así que felices los cuatro, que me lo critican" afirma.

Por ello, y tras los rumores de que podría compartir el plató del programa 'Fiesta' con la sevillana, Marta admite que "me encantaría porque lo mismo es el comienzo de una bonita amistad. Yo por mi parte lo voy a dar todo para llevarnos bien". "De momento no sé nada, pero estoy a favor de que la gente trabaje y hasta contenta por la oportunidad que nos da la vida para estar feliz todos porque la felicidad de la familia de ella y la mía es la misma y si eso ocurre espero que nos llevemos bien" confiesa.

Mantiendo que no tiene "ni idea" del supuesto enfado de Rocío Flores con Olga por haberse enterado por los medios de comunicación de su affaire con su manager, Marta se posiciona con la hija de su novio, asegurando que "si yo me enterase de esa manera a a mí también me molestaría y me sentaría mal".

"Si se ha criticado mi parte con toda la razón, entiendo que también se critique de la otra manera si ha sido así" añade, negando sin embargo los rumores de que Rocío está sola y se siente una víctima: "La quiere todo el mundo. Su padre muchísimo, yo también la quiero, y supongo que por su lado Rocío también se siente muy querida y arropada".