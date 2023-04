Marta Riesco anuncia que ha roto con Antonio David y culpa a Rocío Flores de su ruptura

MADRID, 20 (CHANCE)

Bombazo de última hora. Marta Riesco acaba de anunciar, a través de sus redes sociales, su ruptura con Antonio David Flores después de un año y medio de intensa relación y apenas un mes después de su fulminante despido de Mediaset.

Cuando todos pensábamos que la pareja estaba unida contra viento y marea en un momento especialmente delicado para ambos, la reportera ha sorprendido al revelar que su historia de amor ha acabado hace escasamente unas horas: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche".

Lejos de quedarse ahí, Marta ha señalado directamente a Rocío Flores, culpándola de la ruptura con unas reveladoras palabras. Citando el Instagram de la hija de Rocío Carrasco, @rotrece, se ha dirigido a ella para decirle "espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías"

Minutos después la periodista compartía otro demoledor storie desde el piso que compartía con Antonio David en Málaga, donde todavía se encuentra, con todas sus pertenencias en maletas listas para regresar a Madrid: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas" confiesa, asegurando que aunque "estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis", "jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida".

Unas enigmáticas palabras que por el momento no ha aclarado, dejando en el aire qué sucedió en la noche de este miércoles entre Antonio David y ella, y qué papel ha tenido Rocío Flores -con la que presumía de buena relación en los últimos tiempos y a la que no dudaba en piropear públicamente siempre que tenía ocasión- en la que parece que ha sido una ruptura traumática.

Una noticia que nos ha pillado completamente por sorpresa y sobre la que el exmarido de Rocío Carrasco y su hija guardan silencio por el momento. ¿Contará Marta qué ha pasado y los motivos de su ruptura? ¡Pronto lo descubriremos!