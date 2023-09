Marta Riesco asegura que está abierta al amor después de haber pasado un infierno con Antonio David

MADRID, 29 (CHANCE)

Marta Riesco sorprendía a todos sus seguidores este jueves anunciando que se iba a cenar con Alejandro Bernardos, rostro conocido de 'La isla de las tentaciones', después de que una seguidora de él le propusiera en un directo tener una cita con la reportera. Exprimiendo al máximo esta etapa de 'Sí a todo', decidía enfundarse en un espectacular vestido oscuro para su 'cita'.

Hoy, la periodista ha protagonizado uno de sus tan comentados '#ChapaMarta' y le ha confesado a sus seguidores que "me lo pasé súper bien" en la cena con Alejandro ya que "fue muy entretenida la noche, muy divertida". Un cita en la que "hablamos muchísimo" y "disfrutamos de una cena completamente espectacular".

"La verdad es que yo no quedaba con alguien que no conocía" ha asegurado Marta, pero lo cierto es que esta experiencia le ha encantado porque "ha sido positiva" y además, ha tenido muy buenas sensaciones con el que fuera participante de 'LIDLT': "Me pareció un tío muy guay, entretenido".

La reportera ha dejado claro que "estoy en ese momento de 'sí a todo' y me encantó esa idea de la seguidora de tener un plan improvisado". Por eso, ahora lo único que desea es "disfrutar de la vida que bastante mal he estado" y advierte que está abierta al amor: "Estoy abierta al amor y el tiempo dirá si hay citas o no, si alguien se convierte en algo especial o no".

Por último, Marta ha desvelado que "estoy pasando por una de mis mejores etapas a nivel personal" porque "todo lo que no había hecho en mi vida lo estoy haciendo ahora" y lo cierto es que no cabe duda de eso, ya que la sonrisa que luce en su rostro refleja esa felicidad del momento.