Marta Riesco, su comentadísimo gesto contra el bullying en su primer premio como reportera

Enamoradísima, la periodista quiso dedicar su galardón a Antonio David Flores, con quien ya suenan campanas de boda

MADRID, 19 (CHANCE)

Marta Riesco está en uno de sus momentos más dulces. Olvidada la polémica que se desató cuando se hizo pública su relación con Antonio David Flores, la suerte le sonríe en todos los aspectos. Y es que a su felicidad al lado del ex de Olga Moreno, con quien podría pasar por el altar en 2023, se une su éxito como reportera en 'Fiesta', faceta por la que acaba de recibir el premio 'Yo estoy de moda'.

Un reconocimiento muy especial - "es el primero de mi carrera después del de 'Miss Fea'" ha bromeado - que Marta dedicó a su pareja con un emotivo "Antonio David te quiero" y a dos de las culpables de la sonrisa que no se le quita en ningún momento de la cara: "A Eva Espejo (directora de 'Fiesta') por haber confiado en mí en uno de los peores momentos de mi vida profesional. Y a Emma García por el amor, el cariño y la confianza".

Además, la reportera aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje contra el bullying poniéndose un parche en el ojo en un aplaudido gesto tras las mofas del Maestro Joao sobre su estrabismo: "Quiero dedicárselo a todos los que, como yo, tuvieron que llevar un parche en el ojo. Aquellos niños que lleven aparato, que tengan acné o que estén por encima de su peso y los malotes de cole, los chulos de barrio, les hagan sentir mal. No tengáis miedo nunca, que los sueños se cumplen" ha asegurado muy emocionada antes de entonar su éxito 'No tengas miedo'.

Precisamente el Maestro Joao estaba presente en la entrega de premios pero, consecuente con sus ideas, Marta evitó hablar con él después de sus recientes burlas en el programa que tiene en 'Los 40 Principales': "No me gusta hablar con gente que se mete con los defectos físicos de las personas y que utiliza plataformas para dar un ejemplo pésimo".

Una polémica que, sin embargo, no ha conseguido enturbiar la felicidad de la reportera, que como nos ha contado con una gran sonrisa ultima los detalles de su primera Navidad 'oficial' con Antonio David. Unas fechas muy especiales en las que se dividirán, cenando en Nochebuena con su familia y en Nochevieja con la de su chico en Málaga, demostrando que su amor está más que consolidado.

Una 'presentación' oficial en el clan Flores que, confiesa, no impone demasiado porque ya "conozco a todos y me siento súper aceptada". "Lo que tenía que demostrar se lo he demostrado a quien lo sabe y por eso tengo un hueco en el corazón de esa familia" añade emocionada. Un 'todos' que incluye a los hijos de su pareja, con los que reconoce llevarse a las mil maravillas.

Muy comentada ha sido precisamente la fotografía besando a David Flores con la que felicitó hace unos días al hijo de Rocío Carrasco por su cumpleaños en redes sociales. Una felicitación que muchos aseguran que ha sido un dardo de Marta tanto a la madre del chico como a Olga Moreno pero que, como la reportera asegura, "fue solo una manera bonita de decirle que me alegraba mucho de haberle conocido. Le quiero mucho".

Tan bien marchan las cosas con Antonio David que, ¿será 2023 el año de su boda?: "Ojalá, Dios te oiga, pero tienen que pasar unas cosas antes de que hinque la rodilla. Primero se tiene que divorciar* claro, pero si por mí fuera firmaba aquí y ahora".

Y después de la boda será el momento de ampliar la familia ya que, como Marta asegura, "soy un poco tradicional en todo". "El otro día me llamaron que si estaba embarazada pero no, eso voy a intentarlo luego. Primero me gustaría casarme" explica sin ocultar lo enamoradísima que está del excolaborador.