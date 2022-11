Marta Riesco desvela cómo está su relación con Rocío Flores

MADRID, 13 (CHANCE)

Rocío Flores reaparecía ante las cámaras este sábado como madrina y presentadora en el Golden Nails Congress Barcelona y allí se encontraba Marta Riesco, reportera de 'Fiesta', que la entrevistó en directo, dando así su primera entrevista pública desde que está alejada de los medios de comunicación.

Hablábamos con Marta Riesco, minutos antes de entrevistar a Rocío, y nos aseguraba que tiene muy buena relación con la hija de su pareja: "tenemos una relación súper buena" y nos explicó porqué no posaron juntos los tres para la prensa durante un acto al que acudieron hace unos días: "simplemente, decidimos que la foto sería mejor así: yo con su padre y ella prefería sola es lo normal y lo respeto".

En cuanto a Olga Moreno, Marta se alegra de que haya encontrado de nuevo el amor con Agustín Etienne: "yo lo dije y no sé porqué la gente se lo toma a mal y felices los cuatros, si ella está feliz todos los que yo quiero están felices también, así que les dure eternamente el amor igual que espero que me dure a mí".

Sobre Antonio David, la periodista nos sorprendía al desvelar que "la boda espero que antes de lo que a lo mejor os pensáis" aunque puntualiza que, aunque él se lo pide todos los días, quiere algo más cursi: "quiero la pedida buena en la Torre Eiffel, la cursi".

Marta se siente "ganadora" a pesar de que "han intentado hundirme, que no continuara con mi trabajo, que me apasiona; que rompiera con mi pareja de todas las maneras posibles y que también fuese insegura, que no quisiera salir a la calle, que dudase de mi profesionalidad, de mi físico y puedo decir que he ganado esa batalla, me siento muy feliz".