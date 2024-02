Marta Riesco liga en un evento con un 'cura' y desvela su historia por redes sociales

MADRID, 29 (CHANCE)

Marta Riesco está saboreando una de las mejores etapas de su vida y es que aunque su sueño sigue siendo continuar como reportera en televisión, su verdadera pasión, ahora se ha puesto el mundo por montera y aprovecha su tiempo como nadie. Este miércoles, la periodista tenía un eventazo en Madrid, se calzó sus Louis Vuitton y fue dispuesta a darlo todo, pero lo que no se imaginaba era la sorpresa que le esperaba.

Al evento fue acompañada por sus amigos, Cristina y Raúl Castillo. Un fiestón sin precedentes, lleno de gente entre los que le llamó la atención un chico que estaba interpretando el papel de 'cura' en una falsa boda.

A pesar de que quiso abandonar la fiesta porque sus amigos se lo estaban pasando tan bien que la dejaron en algún momento sola, Marta decidió hacer caso a Cristina y se quedó un ratito más y fue ahí cuando se percató de la belleza del 'cura': "Nada más subir, pierdo a Cristina y me quedo en mitad de estas personas, pero empieza el show de la boda y por pensar en otra cosa para que no me diera el agobio, me puse a mirar el espectáculo".

Tras disfrutar al máximo de la fiesta, Marta decidió irse a su casa y le pidió a sus acompañantes que le hicieran unas fotografías en un descapotable que había en la entrada, pero le encomendó a su amiga que localizara al cura: "Me voy a mi casa con Ra y se queda mi amiga Cristina sola en la discoteca".

Cuando llega a casa "Cristina ha encontrado al cura y me manda un vídeo con el cura" y también su perfil de Instagram, por lo que "esta mañana, el cura y yo hemos hablado". Marta no ha dado más detalles de su conversación con el falso cura, pero ha dejado una captura de pantalla de cómo ha terminado su intercambio de mensajes y... ¡la historia promete!

Solamente hemos podido ver el siguiente mensaje que la Riesco le ha enviado: "Pues a las 20:30 mejor", por lo que entendemos que ha quedado con él... además, ha compartido en el storie que la historia "continuará". Tendremos que estar muy atentos del nuevo ChapaMarta para saber si surge el amor o una bonita amistad entre ellos.