Marta Riesco, más feliz que nunca, desvela el próximo paso que va a dar con Antonio David Flores

MADRID, 30 (CHANCE)

Tres meses después de gritar a los cuatro vientos que se había enamorado de Antonio David Flores, y coincidiendo con las primeras imágenes de la pareja, Marta Riesco ha vuelto a sentarse como 'personaje' en 'El programa de Ana Rosa' y, sin disimular su felicidad, ha hablado sobre su relación con el ex de Rocío Carrasco y sobre lo complicado que ha sido gestionar este inesperado 'salto a la fama' no exento de polémica.

"Estoy muy contenta. Era el paso que se tenía que dar, se ha dado y estamos contentos" ha reconocido Marta al ver sus imágenes con Antonio David en la portada de la revista 'Semana' - sin confirmar ni desmentir si se trata de un 'robado pactado' - asegurando que aunque no han estado escondidos, sí han evitado hacer ciertas cosas y "hemos intentado no exponernos porque él tenía que solucionar sus cosas y queríamos hacer el menor daño posible a terceras personas". "Me habría encantado salir a la calle el primer día pero no ha podido ser hasta que las cosas se estabilizaran" ha añadido, negando que les haya afectado como pareja la situación que el malagueño tenía con Olga Moreno y sus hijos.

Pletórica, Marta ha confesado que los comienzos de su relación fueron "turbulentos" lo pasó "realmente mal," pero, tras quitarse "muchos problemas de encima" está "en un momento increíble" y no duda en desvelar que está "profundamente enamorada" y que, "como cualquier pareja", ya convive con el excolaborador.

Y es que la reportera no oculta lo duro que fueron las semanas posteriores a confirmarse su relación con Antonio David, denunciando dolida que no se le ha permitido ser un personaje anónimo y continuar con su trabajo en 'El programa de Ana Rosa': "He estado dos meses montando vídeos con la boca sellada pero se ha buscado en mi pasado para demostrar que siempre he querido ser famosa e intentar acabar con mi carrera con el fin de ridiculizarme. No se me ha respetado como a otras personas que también se han enamorado". "Él tenía una imagen pública muy dañada per yo sé de quien me he enamorado" ha añadido.

¿Ha echado de menos que Antonio David le diese su lugar desde el primer momento? Rotundamente no. Y es que como apunta, el ex de Olga Moreno "envió un comunicado reconociendo nuestra relación a las horas de hacerse público, pero si hubiese gritado que estaba enamorado como hice yo se hubiese dicho que estaba haciendo daño a otras personas".

"Yo como le quiero he tenido que respetar sus tiempos que eran muy diferentes a los míos porque yo no tengo una familia detrás a la que tengo que dar explicaciones. Lo único que he hecho como persona enamorada es esperar", ha asegurado.

Y hablando de la familia, Marta ha desvelado que Olga Moreno la llamó después de salir a la luz su historia de amor con Antonio David, pero no ha querido revelar el contenido de su conversación, ya que prefiere que se quede en la intimidad. Eso sí, ha dejado claro que su novio se lleva fenomenal con su exmujer y a ella no le importa que él se quedase en el domicilio conyugal cuando viaja a Málaga. ¿Habrá divorcio entre la expareja? La reportera no sabe no contesta y, dejando claro que "ese no es mi tema" ha señalado que es algo que tenemos que preguntarle a su novio.

Más sincera que nunca, Marta también se ha pronunciado sobre el revuelo que se formó cuando aseguró que quería casarse y tener hijos. Un deseo que hoy ha reiterado, afirmando que "lo que no sería normal es que con lo enamorada que estoy dijese que no me quiero casar. Claro que me quiero casar porque nunca me he casado ni he tenido hijos". "Tenéis que esperar a ver el siguiente paso" ha respondido cuando le han preguntado si Antonio David comparte sus deseos.

Segura de que su historia de amor con el padre de Rocío Flores - con quien se ha mostrado dispuesta a mantener una conversación para acercar posturas - va a salir bien, la periodista ha confesado que su único miedo es "pasarlo tan mal como lo pasé cuando estaba de baja" y plantearse de nuevo cosas tan complicadas como "dejar mi profesión" por las críticas. "Lo he pasado muy mal y voy a terapia porque ha sido complicado escuchar como hablaban de mí y cuestionaban mi profesionalidad" ha admitido.

"Las consecuencias de mi relación han sido mucho más duras de lo que me imaginaba. Lo que peor he gestionado ha sido que personas que consideraba amigos, colaboradores con los que tenía muy buen rollo me han despreciado, han hablado cosas horribles sobre mí. Me han vejado, me han ridiculizado, criticas feroces que lo único que he hecho es enamorarme de una persona que el resto de España considera que he hecho mal", ha reconocido.

Y es que a pesar de la seguridad que desprende, Marta lo pasó fatal cuando varios medios de comunicación sacaron a la luz el single que grabó con 18 años - según ella con el fin de "ridiculizarla" y demostrar que siempre quiso ser famosa - y, a pesar de que 'No tengas miedo' se ha convertido en un gran éxito, llegó a "odiarla" y ha necesitado ayuda profesional para superarlo: "Me daba vergüenza porque pensaba que me perjudicaría en mi carrera y que la gente se iba a reír de mí por la calle".

"A mí me odiaba la gente que ha defendido a Antonio David y a Rocío Carrasco. Me han odiado las dos partes. Había team Antonio David y Olga y team Rocío, pero no había team Marta" ha añadido la reportera, confesando que le afectaron mucho las críticas a su persona tras confirmarse su relación con el ex guardia civil.

Afortunadamente todo eso ha quedado atrás y ahora afronta el futuro enamorada y asegurando que no le importan los problemas económicos que arrastra su pareja: "No me preocupan. Vivimos fenomenal. Me levanto a las 5 de la mañana, vengo a 'Ana Rosa', también voy a 'Ya son las 8', tengo mis cosas en Instagram y él aporta lo que quiere y lo que puede porque también tiene sus cosas. Yo estoy feliz".

Tan feliz está con Antonio David que Marta ya se atreve a afirmar que "su familia es mi familia", explicando que como hija de padres divorciados que es, los tres hijos del excolaborador no suponen ninguna 'mochila' que arrastrar.

Cada vez más cómoda, la periodista no ha querido revelar cuándo comenzó exactamente su relación con el malagueño aunque, después de apuntar que "el tiempo lo sabemos los que lo tenemos que saber" ha cometido un pequeño 'desliz' al confesar que para ella no hay mayor prueba de amor que "romper un matrimonio de 22 años". "No se ha podido hacer una vida pública por respeto a esas personas, pero bastante amor tiene que sentir hacia mí para estar haciendo lo que está haciendo" ha reconocido.

Una 'confesión' que rápidamente ha puntualizado, negando ser el origen de la separación de Antonio David y Olga pero sin confirmar si fue él quien tomó la decisión de romper su matrimonio: "Nadie es el origen de nada. Cuando una pareja se rompe es que no esta bien, no hay otra persona que lo rompe".

Por último, Marta ha desvelado que le encantaría entrevistar a su novio ya que, como apunta "tiene una historia que contar". ¿Hay algún proyecto a la vista? Por el momento la reportera guarda silencio pero si asegura que a partir de ahora van a hacer vida normal como la pareja enamorada que son.