Marta Riesco, pletórica, vuelve al trabajo por todo lo alto tras su supuesto veto

La reportera de 'El programa de Ana Rosa' reaparece en la presentación del nuevo musical de DJ Nano, que congregó a un buen número de celebrities a las que la novia de Antonio David Flores entrevistó con la mejor de sus sonrisas

MADRID, 12 (CHANCE)

Mucho se ha especulado con un posible veto a Marta Riesco por parte de Mediaset y de la productora para la que trabaja, 'Unicorn', tras las polémicas protagonizadas por la reportera en los últimos tiempos y sus enfrentamientos con Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez.

Con su imagen pública por los suelos después de que el presentador de 'Sálvame' pidiese su despido y la tachase de "cenutria" y "mentirosa", y de que la hija de Rocío Jurado demostrase con pruebas que nunca había hablado con ella y mucho menos le había hecho una oferta profesional - como Marta sigue manteniendo - la reportera desaparecía de la noche a la mañana, retirándose del foco mediático sin dar ningún tipo de explicación.

Una 'desaparición' que muchos achacaron a que desde la cadena en la que trabaja se le habría dado un toque de atención a la periodista, diciéndole que no volvería a trabajar hasta que no mostrase el "as bajo la manga" que dice que guarda para probar que sí mantuvo una conversación con Rocío Carrasco.

Sin embargo, el tiempo pone cada cosa en su lugar y Marta Riesco ha desmentido su supuesto veto reapareciendo, con el micrófono de 'Ana Rosa' en mano, una semana después de su última aparición. Y lo ha hecho nada más y nada menos que en el estreno del musical de DJ Nano, un multitudinario evento repleto de caras conocidas - como Laura Matamoros, Arantxa de Benito, Sofía Cristo o Marta Castro - a las que la reportera entrevistó con la gracia que la caracteriza.

Pletórica en su esperada vuelta al trabajo, Marta se mostró de lo más sonriente, olvidando por unos minutos, y gracias a su profesión, el delicado momento personal que atraviesa por su controvertida relación con Antonio David, que sigue adelante a pesar de las críticas.

Sin olvidarse de su teléfono móvil, al que recurrió en varias ocasiones, la periodista presumió de cuerpo con un minivestido morado de estilo lencero y unas botas estilo cowboy con tachuelas y demostró que, digan lo que digan, su trabajo es lo más importante para ella.