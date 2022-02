Marta Riesco se pronuncia tras la defensa a ultranza de Antonio David en su canal de YouTube

La reportera de 'El programa de AR' reaparece y responde a la posible reconciliación del excolaborador y Olga Moreno después de que la ganadora de 'Supervivientes' haya confesado que "solo el tiempo dirá": "El tiempo dirá para todos ¿no?"

MADRID, 7 (CHANCE)

El triángulo 'amoroso' formado por Marta Riesco, Antonio David Flores y Olga Moreno vuelve a estar en el punto de mira por varios motivos; en primer lugar, porque después de confirmarse la presunta ruptura entre la reportera y el exguardia civil, éste ha roto su silencio en su canal de YouTube haciendo una defensa a ultranza de su 'chica' y denunciando el acoso "cruel y desproporcionado" que ha sufrido solo por mantener una relación con él. "Han intentado ridiculizarla y estigmatizarla como mujer" asegura.

Un paso al frente con el que Antonio David da 'su lugar' a Marta, provocando que muchos mantengan que, aunque se hable de ruptura, la historia de amor entre ambos está más viva que nunca.

A la vez, Olga Moreno ha reaparecido en el desfile de Raquel Bollo en SIMOF y, aunque no ha querido pronunciarse públicamente sobre su matrimonio ni la relación de Antonio David y la reportera, sí se ha confesado con un conocido colaborador, al que ha respondido "el tiempo dirá" a una hipotética reconciliación con el padre de su hija Lola, del que se dice que continúa tan enamorada que estaría dispuesta a perdonarle todo.

Una enigmática frase a la que Marta Riesco, de lo más sonriente y mucho más animada qu hace unos días, ha respondido con un "el tiempo dirá para todos ¿no?" cuando le hemos preguntado por ello después de una comida con su familia, su gran apoyo en estos complicados momentos. ¿Está dejando entrever que su relación con el excolaborador sigue adelante?

- CHANCE: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están siendo estos primeros días de vuelta a la vida, Marta?

- MARTA: Yo estoy mejor.

- CH: ¿Más animada?

- MARTA: Sí, la verdad que sí.

- CH: Tu familia apoyándote en todo momento.

- MARTA: Claro, como debe ser.

- CH: ¿Te estás cuidando ahora más la salud mental, Marta?

- MARTA: Estoy mejor, que es lo importante.

- CH: Este fin de semana se te esperaba en los desfiles flamencos de Sevilla, desfilabas en teoría. Has decidido, a última hora, no asistir, ¿no?

- MARTA: No voy a decir nada.

- CH: La que si ha asistido es Olga, ¿ha sido ese el motivo por el que no has asistido? Tú tenías ganas.

- MARTA: No voy a decir nada. No voy a comentar nada de nada, de nada de nada.

- CH: Pero estás bien, ¿no?

- MARTA: Sí, estoy muy bien. ¿Por qué? ¿Me ves mal?

- CH: Ella ha hablado con algunos compañeros de prensa y ha dicho que está muy bien. ¿Te alegras de que esté bien al menos?

- MARTA: No voy a decir nada pero lo importante es que todo el mundo esté bien.

- CH: Todo el mundo, incluimos también a Olga.

- MARTA: Que todo el mundo esté bien, siempre.

- CH: Un compañero que conoces le ha preguntado por una posible reconciliación entre ellos dos y ha dicho: el tiempo dirá.

- MARTA: El tiempo dirá para todos, ¿no?

- CH: ¿Para ti con él?

- MARTA: El tiempo dirá para todos, siempre.

- CH: Algunos hablan de ruptura entre vosotros dos, otros afirman que siguen juntos.

- MARTA: No voy a decir nada. Sabes que me voy a mantener siempre aquí y lo he dicho desde el primer día.

- CH: Vas a seguir levantándote a las cinco de la mañana.

- MARTA: Sí, no sé por qué hace tanta gracia pero mañana me levanto a las cinco.

- CH: ¿Vas a seguir adelante en tu demanda contra Anabel Pantoja?

- MARTA: Claro que sí, como ya dije, claro que sí.

- CH: Vas a defender tu honor.

- MARTA: Por supuestísimo.

- CH: ¿Y si te pide disculpas?

- MARTA: Ya no hay disculpas. Que tengas buena tarde.

- CH: La última. Antonio David te ha defendido en su canal, ha dicho que han sido muy injustas contigo. ¿Agradeces las palabras?

- MARTA: Yo, siempre. Lo importante es que estoy bien, ¿vale? No voy a comentar nada de ese tema.

- CH: Dices que si agradeces esa defensa, que han sido injustos contigo.

- MARTA: Anda, buenas tardes, adiós.

