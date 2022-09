Marta Riesco se pronuncia sobre la relación de Olga Moreno y Agustín Etienne

La reportera habla por primera vez de la relación que la ex mujer de su novio, Antonio David Flores, mantiene con su representante

MADRID, 26 (CHANCE)

Nueva aventura profesional de Marta Riesco, que después de hacer sus pinitos como reportera en 'Ya es verano', ha confirmado que será una de las integrantes del equipo del nuevo programa que Emma García estrenará en Telecinco el próximo sabado, '¡Fiesta!'. Un ilusionante reto que está deseando empezar y con el que se confiesa feliz después de cinco años trabajando mano a mano con Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'.

"Ha sido muy triste decirle adiós. Ana Rosa es y siempre será el mejor ejemplo a seguir, pero creo que es un cambio que tenía que dar y hay que avanzar y progresar. Me apetecía mucho hacerlo y estoy muy contenta de que hayan confiado en mí" confiesa, bromeando con que su famosa frase de "me levanto a las 5 de la mañana" va a ser sustituida por "ahora ya me quedo sin fines de semana".

A pesar de que su adiós a 'Ana Rosa' ha sido sin rencores, Marta asegura que no se lleva a nadie especial del programa: "Amigos me parece que* compañeros, sí. Pero tampoco creo que me echen mucho de menos la verdad". "Yo hay a gente que por supuesto que sí extrañaré pero hay otra gente que me alegro mucho de no ver más" explica sin revelar ningún nombre. ¿Es Joaquín Prat uno de ellos? "No voy contestar a eso" afirma, dejando entrever que podría ser uno de los compañeros a los que no extrañará en absoluto

Más enamorada que nunca de Antonio David y confesando que llevan su relación a distancia a las mil maravillas - "estamos súper bien y no hemos tenido ninguna crisis desde mi cumpleaños" nos cuenta - Marta ha vuelto a hablar de sus deseos de casarse con el ex de Rocío Carrasco. "¿Por qué la gente se ríe cuando digo que me quiero casar con él? No lo entiendo. Yo siempre digo lo mismo pero creo que lo complicado y lo difícil es decir que no te quieres casar con la persona con la que estás, porque habrá algún motivo pero si yo estoy súper enamorada, ¿cómo no me voy a querer casar? se pregunta.

Además, la reportera no ha dudado en pronunciarse por primera vez sobre la relación que Olga Moreno mantiene supuestamente con Agustín Etienne: "Ojalá esté enamorada. Espero que esté súper feliz. Mi felicidad es que todo el mundo esté bien y que todos estemos* si estamos todos enamorados, mejor la verdad. Le deseo lo mejor".

"Me encanta la pareja que hacen Olga y Agustín" admite, sin entrar en si a Antonio David y a Rocío Flores les gusta esta incipiente historia de amor tanto como a ella: "Eso se lo tienes que preguntar a ellos".