Marta Riesco rompe su silencio y cuenta cómo Antonio David Flores la volvió a engañar

Desde que se hiciera pública la ruptura sentimental entre Marta Riesco y Antonio David Flores pocos han sido los detalles que han salido a la luz sobre el motivo por el que el que fuera colaborador de televisión decidiese terminar para siempre su historia de amor con la reportera. Un amor que, como ella misma ha dicho, ha dado todo y le ha dejado sin nada.

Aunque no es habitual que Marta utilice sus redes sociales para hablar de su vida privada, este jueves sí que ha necesitado desahogarse y compartir con todos sus seguidores algo que no se había hecho público: Antonio David estuvo en Madrid hace unos días y se quedó tres noches a dormir en su casa, ¿con qué intención?

"Hoy tengo un día bastante malo, no os lo voy a negar" comenzaba diciendo la reportera, avisando a sus seguidores de que iba a contar el porqué de su malestar. "A lo largo de este tiempo me he leído varias veces este libro -Amor zero-" confesaba entre lágrimas y continuaba contando lo que le ha pasado estas últimas semanas.

"Hace dos semanas mi amiga Nuria se encontró a mi expareja en el AVE en Madrid" y fue en ese momento cuando Antonio David "le dijo a mi amiga que venía a darme una sorpresa". Aunque "no os voy a contar lo que sucedió" sí que ha contado que "se presentó en mi casa a las 00:30h de la noche y estuvo en mi casa tres días sin yo decir nada a nadie de mi familia, solo lo sabían mis dos amigas".

El motivo por el que Antonio David hizo las maletas y vino a Madrid era recuperar su relación de amor con Marta. De hecho, ella misma pensó que durante estos tres días "yo creía que iba a luchar por la relación" porque "así le hizo saber a mis amigas y a mí" pero no fue así.

En esos tres días "las cosas no fueron como yo creía" porque "no hizo lo que yo creía que iba a hacer" y "me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto". Lo más impactante es que, después de decirle eso, una de esas noches mientras dormía "se llevó todas sus cosas de mi casa después de dormir juntos y se fue".

"Me desperté y ya no había nada" y cuando le llamó "me dijo que se ha llevado la ropa porque era de invierno y que esa noche íbamos a ir a un hotel". Cuando ocurrió esto, Marta entendió "que nunca su intención fue reconciliarse y no creo que nunca haya estado enamorado como yo".

Un momento que le hizo caer de nuevo "al agujero, a estar mal" y a partir de entonces volvió a sacar el libro anteriormente citado por el que tanto se le ha criticado por dar a entender "cosas". "Después de que sacara las cosas de mi casa, volvió" comentaba Marta, aunque no sabe muy bien para qué, pero "se fue a Málaga con la intención de no decírselo a su hija" así que ella escribió a Rocío Flores y se lo comunicó.

A partir de entonces, la hija de Antonio David le bloqueó y dijo cosas "dañinas". "Yo no he llamado ni psicópata a nadie ni estoy diciendo que una persona haya hecho una cosa u otra, simplemente cuento lo que me ha ocurrió" ha asegurado Marta en referencia al libro que se está leyendo de nuevo.

"A día de hoy estamos bloqueados, me bloqueó y tengo las llamadas restringidas y no me siento bien conmigo misma" confesaba Marta porque "siento que he dado todo por amor" ya que todos sabemos "en el punto en el que me encuentro actualmente" haciendo referencia al momento personal y profesional que vive.

"Siempre he tenido la esperanza de que esa persona sea el amor de mi vida" aseguraba Marta en sus stories, pero "es muy duro haberle llamado a horas muy tarde estos días para pedirle explicaciones". La reportera no podía aguantar las lágrimas, pero ha dejado claro que "solo quería explicaciones de porqué ha venido".

La periodista es consciente de que "a muchos de vosotros os he podido decepcionar, empezando por mi familia", pero "necesitaba contaros esto para seguir adelante". Además, ha confesado que "no tengo que permitir que nadie se avergüence de mí ni de pedirme una segunda oportunidad" y por eso ha colgado los stories, ya que "no puedo hablar con él".

"He perdido mi trabajo, aposté todo por amor, esperé el tiempo que tenía que esperar para estar con él" aseguraba, dejando claro que "lo hice todo por amor y a día de hoy he perdido todo". "Este proceso es muy duro y os animo a todas las que estéis así" concluía la reportera.

Por último, Marta ha desvelado que hace unos meses le ofrecieron escribir un libro de su historia y el mismo día que le llegó la propuesta, le comunicaron su despido y pero Antonio David no le dio su consentimiento para que hablara de él "por lo tanto me quedé sin la gran editorial para publicar mi libo porque mi pareja dijo que 'no' porque no le dejaba en buen lugar en muchas ocasiones".