Marta Riesco sentencia: "Olga Moreno y Antonio David se llevan bien por los niños"

MADRID, 11 (CHANCE)

Marta Riesco está viviendo una época muy convulsa en su vida tras romper su relación en directo con Antonio David Flores durante su intervención en 'Ya son las ocho'. La periodista vuelve a televisión tras celebrar su cumpleaños sin la compañía del que había sido su novio hasta entonces. Confiesa sentirse muy arropada por sus familiares y amigos, algo que agradece para poder poner los pies en el suelo. Su proceso de terapia también le está ayudando a gestionar este bache que se ha encontrado en su camino: "Está siendo bastante difícil la situación, pero estoy bien rodeada, tengo la cabeza amueblada y gracias a mis amigos y mi familia y la terapia estoy intentando llevar las cosas de la mejor forma posible".El viernes ocho de abril, cuando hizo pública su ruptura, Marta Riesco aseguraba no haber hablado con exguardia civil y comentaba que él se enteraría por televisión. Tras haber pasado varios días desde el incidente, confiesa que Antonio David Flores no le ha contestado los mensajes ni las llamadas: "No he hablado con él, no sé nada de él. Le he llamado y enviado mensajes, pero no ha contestado".Defiende ante sus compañeros que Antonio David Flores había reconocido su relación públicamente y recuerda el bonito gesto que tuvo con ella por su cumpleaños, mandando un ramo de flores con dedicatoria a su puesto de trabajo. Por el momento, Antonio David sigue teniendo una copia de las llaves de la casa de la periodista, aunque esta confiesa que no sabe cuándo pasará a recoger sus cosas.Desmiente que Olga Moreno haya tenido nada que ver en su decisión de romper la relación y asegura que entre el matrimonio ya no hay una relación romántica sino que solamente se llevan bien por el bien de sus hijos: "Ellos dos se llevan muy bien por los niños, pero hay una separación desde el minuto número uno".Marta Riesco también aprovecha su intervención en televisión para dejar claro que ella no ha salido beneficiada, laboralmente hablando, por su relación con Antonio David Flores. Afirma que ella no ha aceptado ninguna oferta de trabajo que haya surgido por su relación con el exguardia civil: "No he aceptado nada nuevo, sigo trabajando donde lo hacía y él sabe que lo que digo es cierto".