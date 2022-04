Marta Riesco tiende la mano a Olga Moreno tras su exclusiva: "Voy a calmar los ánimos porque me beneficia"

MADRID, 27 (CHANCE)

A pesar de que este lunes aseguró que, por el bien y el de su relación con Antonio David Flores no iba a volver a hablar sobre su vida privada, la entrevista de Olga Moreno en la revista 'Semana' ha cambiado las tornas y ha provocado que Marta Riesco vuelva a defender a capa y espada su felicidad y su amor por el excolaborador.

Sin entrar en las declaraciones de la sevillana e insistiendo en que "respeta" lo que cada uno quiera contar, la reportera ha esquivado con maestría todas las preguntas de Joaquín Prat durante su intervención en 'El programa de Ana Rosa'. Así, asegurando que si no habla es "por respeto a mi familia y a la familia de Antonio David", Marta ha guardado silencio sobre cuándo empezó su relación con el malagueño después de que Olga haya confesado que su marido le traicionó con la periodista.

Sobre lo que no ha tenido problema en responder ha sido sobre si se ha sentido atacaba en la exclusiva: "A mí no me ataca, ataca a mi pareja que me duele todavía más".

Muy conciliadora, la periodista ha confesado que le gustaría "que todos se llevaran fenomenal, que todos fuésemos felices. Nosotros hemos dado los pasos que teníamos que dar y estoy muy orgullosa de mi pareja". "Yo he sido honesta en todo momento, he dicho que estaba enamorada, que quería hacer una vida feliz con él. Empecé a hacer vida normal el sábado y ahora el miércoles pasa esto, pero aguantaré el chaparrón como he hecho siempre" ha asegurado.

Entre risas y "no voy a contestar porque quiero mediar" Marta ha reconocido que cree que estas declaraciones de Olga pueden ser su respuesta a sus imágenes feliz con Antonio David tanto en El Molar como en el cumpleaños del excolaborador: "Prefiero ahorrarme cualquier tipo de comentario sobre ella. Yo estoy en otra fase, estoy enamorada de mi pareja y respeto que ella hable".

Y, tras su negativa a contar qué fue lo que habló con la exmujer de su novio cuando salió a la luz su relación, la reportera sí ha querido aclarar que "cuando hablé con Olga ya habían pasado 3 meses desde que anunciaron que se habían separado, y cuando se pilló a Antonio David saliendo de mi casa hacía meses que se habían separado". "Ese piso se cogió después de que él se separase" ha señalado, reconociendo que tomaron muchas precauciones para que no se les pillasen juntos.

"Yo siempre he dicho que no iba a conceder ninguna entrevista hablando de mi intimidad y aunque se dijo que había hecho una exclusiva hablando de Antonio David, ahora ya sabemos quién hizo el posado, que no fue Marta Riesco" ha añadido, admitiendo que su imagen ha salido reforzada tras las declaraciones de Olga.

Pero, a pesar de que pudiésemos pensar lo contrario, la intención de Marta ahora es mediar y por eso no ha dudado en desvelar cuáles serán sus siguientes pasos (que pasan por tender la mano a Olga): "Deseo con todo mi corazón poder vivir, mi sueño es que mi relación vaya para adelante. Voy a poner de mi parte para que las aguas queden lo menos turbulentas posibles, voy a calmar los ánimos porque me beneficia y, sobre todo, beneficia a las personas que más quiere Antonio David que son sus hijos".