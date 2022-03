Marta Riumbau habla de su relación con Diego Matamoros

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unas semanas saltaba la noticia de la nueva relación sentimental de Diego Matamoros con Marta Riumbau, una influencer que ha conseguido conquistar el corazón de todos sus seguidores con su contenido en las redes sociales, por sus reflexiones, sus vídeos, sus fotografías y esos consejos que siempre nos ayudan a gestionar nuestras emociones.

Esta semana hemos podido hablar con Marta Riumbau y nos ha confesado lo feliz que está con Diego Matamoros: "estoy muy feliz, muy tranquila y muy en paz. Me voy a dormir y digo que bien, por fin sentirme de esta forma, descansar y ser muy feliz. Lo primero hay que ser feliz sola, y una vez que seas feliz sola podrás serlo en pareja".

Aunque aún llevan muy poco de relación y no piensa en boda, tampoco lo descarta: "es algo que no se puede saber, llevamos muy poquito. De momento estoy muy contenta y muy feliz y ya veremos. Quizás si, por qué no". Y es que ya sabemos que Marta hace unos meses vivió un momento de cambio en su vida, pero remontó su vuelo.

De esta manera, Marta habla por primera vez de su relación con Diego, aunque sin dar muchos detalles porque ya sabemos que es muy discreta con su vida privada, al igual que el hijo del colaborador, que de momento tampoco ha abierto su corazón ante los medios de comunicación.