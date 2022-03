Marta Riumbau huye de la prensa al ser preguntada por Diego Matamoros

MADRID, 2 (CHANCE)

Marta Riumbau ha acaparado los medios de comunicación tras hacer pública su relación con Diego Matamoros y es que la influencer, tras pasar una época complicada al igual que el hijo del colaborador de televisión, ha encontrado de nuevo el amor. Con la felicidad que la caracteriza y esas reflexiones que comparte a través de sus redes sociales, hacía público su noviazgo con un vídeo en el que veíamos el rostro de su nuevo amor y... ¡los seguidores se volvieron locos!

Tanto Diego como Marta están llevando la relación de forma discreta y es que, aunque a la influencer no la conocíamos es la esfera pública, sí que sabíamos que al hijo de Matamoros no le gusta acaparar el foco mediático con sus amores. Así lo vivimos cuando salía a la luz su noviazgo con Carla Barber, de la que ya ha pasado página.

Hemos pillado a Marta en plena calle de Madrid y lo cierto es que nos ha llamado mucho la atención porque al ver nuestras cámaras se ha sorprendido 'Ay no, no, no, no' y acto seguido ha huido de ellas, en señal de que no quería hacer ninguna declaración sobre Diego Matamoros... pero no se ha quedaba todo ahí.

Marta Riumbau es una de las influencers del momento. Su instagram está lleno de reflexiones, ideas sobre decoración, looks infinitos y una creatividad que solo una mente llena de innovación puede aportar. Además, su hermano es muy conocido en el mundo de las redes sociales por todo lo contrario, ya que él hace vídeos graciosos, gastando bromas a diestro y siniestro, pero sobre todo a su madre.

Después de intentar preguntar a Marta sobre la relación con Diego Matamoros, el reportero no se daba por vencido y seguía intentando sacar al menos un 'estamos bien', pero la influencer nos daba la espalda. En ese momento, Héctor, que estaba con su hermana y con su pareja, saltaba con su tono de voz humorístico y gritaba "¡A MI, A MI, A MI, A MI!".

De esta manera nos hemos encontrado con una interpretación de Héctor de lo más divertida intentando salvar a su hermana de las preguntas de la prensa sobre su relación con Diego Matamoros... de lo que nos queda claro que quiere seguir llevando su relación de lo más discreta.