Marta Rovira (ERC) ve como una "victoria moral y política" la resolución de la ONU sobre los expresos

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de este miércoles sobre la vulneración de derechos civiles y políticos a los dirigentes independentistas presos cuando eran diputados en el Parlament es "una victoria moral y política, que constata que hay una causa general de represión política contra el independentismo".

En declaraciones a Europa Press, Rovira ha afirmado que esta resolución implica "constatar que el Estado español ha aplicado la represión política" y que ha utilizado la resolución del magistrado Pablo Llarena que pedía la suspensión de los derechos políticos de los entonces diputados y líderes políticos encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull para dejarles sin derechos, en sus palabras.

Ha reaccionado así a la resolución de la ONU que dictamina que España violó los derechos políticos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos de sus funciones públicas tras ser procesados por rebelión porque se hizo antes de que existiera una condena.

"Hoy Naciones Unidas dice que eso no se puede hacer, no se debe hacer, es un abuso de derecho. Que los derechos civiles y políticos se deben respetar", ha celebrado la secretaria general de los republicanos, que ha lamentado que esta resolución no resulta aplicable efectivamente porque estos dirigentes ahora ya no son diputados y están inhabilitados.

Rovira también ha destacado que la resolución "da unos días al Estado español para que explique qué reformas ha hecho en el ámbito del Estado para que una cuestión como esta, de vulneración de derechos humanos y suspensión de derechos de diputados, no vuelva a pasar en ninguna ocasión".