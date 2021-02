Marta Sánchez se apunta al rosa y sorprende con su look más colorido

MADRID, 26 (CHANCE)

Consolidada como una de las grandes divas musicales de nuestro país, Marta Sánchez vive una de las etapas más tranquilas y dulces de su vida. A pesar de estar alejada de los escenarios a causa de la pandemia del Covid, su último disco, "Brillar" - que lanzó el pasado mes de septiembre - se ha convertido en todo un éxito y sigue entre los más vendidos de nuestro país.

En el terreno personal, la artista está enamoradísima de su novio, Federico León, un empresario 9 años menor con el que inició un discreto romance en 2018 y con el que a día de hoy no descarta pasar por el altar, aunque ya se dirige cariñosamente a él como "mi marido".

Hoy, gracias a su favorecedor look, Marta se ha convertido en la protagonista fashion del día, al convertirse en la mejor vestida con un color que no siempre es fácil de defender, el rosa fuxia. Un vistoso tono que no puede quedar mejor a la cantante, que nos ha enamorado con su último outfit.

Con pantalones, bolso, camiseta y cinturón de Hermes en color negro, la gallega ha dejado todo el protagonismo de su look a su maxiabrigo, de peluche en un llamativo color fuxia y con grandes solapas que no pasan desapercibidas. Como colofón, unas gafas de sol estilo "cat eyes" y los labios rosas (muy rosas) a juego con el abrigo, un color que no solemos verle a Marta pero que, definitivamente, no le puede quedar mejor. La prenda, de Fetiche suances no está, por desgracia, disponible en la web de la firma, una de las preferidas de celebrities como Paula Echevarría o la propia Marta Sánchez.