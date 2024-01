Marta Sánchez se deshace en elogios hablando de su hija

MADRID, 3 (CHANCE)

Hoy ha tenido lugar la presentación de 'La mejor generación', un nuevo programa musical de Telecinco que presentará Lara Álvarez en el que tres equipos -los Vinilo, los Cassettes y los Streamers- lucharán por demostrar que son los reyes de las versiones.

Allí, hemos podido hablar con Marta Sánchez, concursante del espacio, que nos confesaba que "estoy feliz, muy ilusionada con este proyecto y dispuesta a darlo todo, me lo voy a pasar súper bien" y no nos extraña porque, sin duda, lo que ha demostrado esta artista durante toda su carrera profesional es que lo suyo es la música.

Tanto es así que la cantante nos explicaba que "hacer música nueva sigue siendo para mí un reto perenne" y, cuando le preguntábamos por los retos que se había marcado este 2024, nos contestaba que "simplemente me dejo llevar durante todos los doce meses que bueno, me pongo más lo que es disciplina, que retos".

A pesar de que está felizmente enamorada de Fede, su pareja, y muy contenta por el anillo que éste le regaló hace ya unos meses, parece que todavía no suenan campanadas de boda, ya que ella misma matizaba cuando le preguntábamos por ello que "hace mucho que me lo ha regalado, tiene dos años".

Sin pelos en la lengua, la artista aseguraba que "no, no me voy a casar" porque "todavía no me lo han pedido y si me lo piden, será una alegría y si no, feliz" concluía, reflejando que está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida.

Por último, le preguntábamos por su hija Paula, a la que define como "una niña que tiene muy buen gusto, está estudiando en la universidad, le consulto a veces, tiene muy buen rollo, me fío muchísimo de su criterio y la adoro".