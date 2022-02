Marta Sánchez habla de la importancia de vacunarse contra la Covid

MADRID, 16 (CHANCE)

Marta Sánchez es de esas personas que todo el mundo querría tener como amiga, pero que solo unos pocos tienen. En este caso, la cantante ha acudido al estreno de 'La Bohème', una ópera organizada por Emiliano Suárez y Carola Baleztena, y se ha mostrado de lo más amable con la prensa a la que ha atendido para hablar de la actualidad informativa y también de sus proyectos personales.

La artista nos ha confesado que cree que vacunarse contra la Covid-19: "Es muy importante y hacerlo de verdad: hay que vacunarse de verdad, no de mentira. Todo lo que sea ilegal, mal comentó sobre las informaciones de pasaporte Covid falsos" nos respondía al preguntarle por la noticia que saltaba esta mañana sobre unos presuntos pasaportes Covid falsos de Verónica Echegui y Álex García.

En cuanto a su amistad con Emiliano Suárez desde hace años, reconoce que: "Siempre ha tenido importancia. Antes de que me presentara a Fede era amigo mío. Ha hecho lo mejor por mí que podía hacer, presentarme a Federico, le debo mucho. Ya lo quiero mucho, aunque no me presentara a Fede lo quiero igual". Y es que recordemos que fue el empresario quien le presenta a su actual pareja, de la que la hemos visto muy enamorada.

En cuanto a si tiene ganas de volver a subirse a un escenario, confiesa: "Yo estoy subiendo todo el año con piano y voz, yo no he parado, este año pasado trabajé más que cuando no había Covid, yo tengo mucha fuerte con este formato de teatro de piano y voy y nada, estoy muy ilusionada porque estoy haciendo un nuevo trabajo y estoy muy ilusionada".