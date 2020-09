Marta Sánchez opina por primera vez sobre la nueva faceta de su hija como influencer

MADRID, 30 (CHANCE)

Marta Sánchez confiesa estar en uno de los mejores momentos de su vida gracias a su pareja, Federico León: "Yo pasé el confinamiento con mi pareja y con mi hija. Estuvimos muy bien y había también visitas de los hijos de Fede los fines de semana. Era una alegría vernos en esos momentos porque ya lo pedía el cuerpo, estar con más gente. Eso sí, siempre con muchísimas precauciones y disfrutando minuto a minuto. Estoy muy tranquila ahora con mi pareja".

Sobre qué opina de la faceta de influencer de su hija, la cantante se sincera y ha confesado que: "Como madre llevo mal que haya puesto el Instagram público y como consecuencia haya tenido su primera noticia en prensa, ¿no? pero me gustaría que se esperaran un poco los medios a hacer cosas así porque no es mayor de edad y me gustaría que pasara por lo menos un año para que sucedan cosas así... Yo prefiero que ella esté relacionada con eso si lo hace de manera coherente con lo que haga, no por estar. Simplemente me preocupa que antes decida un camino, pero no que esté en los medios y se haga popular porque es influencer. Influencer no lo es, realmente, eso creo que se considera un profesión que hay que cuidar mucho y creo que debería primero determinar su camino antes que estar por estar".

Marta Sánchez ha presentado con mucha ilusión su tema 'Brillar', con el cual ayuda a la lucha contra el cáncer de mama: "Bajando esta canción desde las distintas plataformas y viéndolo en Youtube aportas un minuto más al que teníamos con Ausonia. Serían dos minutos de investigación en oncología y es para mí, entonces, un placer aportar ese granito de arena en la lucha contra el cáncer. Esta es mi lucha por un mundo sin cáncer, ¡esta es mi frase favorita! por un mundo sin cáncer".