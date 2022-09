Marta Sánchez lo tiene claro: "Más que diva que gusta cuando me dicen que soy un icono"

MADRID, 22 (CHANCE)

Banda sonora de varias generaciones y una de las cantantes más populares de nuestro país después de casi cuatro décadas sobre los escenarios, Marta Sánchez está de enhorabuena. Y es que al éxito de su último trabajo se une el Premio Chicote a Mejor Cantante, que la gallega recogió pletórica en la emblemática sala Chicote de la Gran Vía madrileña.

Espectacular con un ajustado vestido negro con detalles en dorado, y arropada en una noche tan especial por grandes amigas como Eugenia Martínez de Irujo, Marta ha confesado que, a pesar de que en sus 37 años de carrera le han dado "unos cuantos premios", éstos siempre se agradecen "porque es un reconocimiento a tu labor. "Me hace muy feliz que me tengan en cuenta" ha reconocido.

Emocionada, y volcada como siempre en la lucha contra el cáncer - "tengo esa obligación", sostiene - la cantante ha querido dedicar este galardón "a las mujeres que están pasando por un cáncer de mama", pero también a sus fans porque como comenta maravillada, "me siguen siempre, no decaen en su admiración y en apoyarme cada año que pasa ya son 37, que es mucho tiempo".

A pesar de que lo ha logrado todo en el mundo de la música, Marta asegura que todavía le queda mucho por hacer y, entre sus proyectos más inmediatos, el lanzamiento de un nuevo single que dará mucho que hablar y un concierto el 24 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela. "Mi madre, que tiene 84 años y está muy pendiente de mi carrera, me llama y me dice 'estás que te sales' y la verdad es que no paro" admite con una sonrisa por el gran momento que está atravesando.

Es "muy feliz" haciendo lo que le gusta y no lo oculta aunque, para nuestra sorpresa, ha revelado con mucho sentido del humor que no le 'gusta' que le llamen diva: "Más que diva, me gusta cuando me dicen que soy un icono, aunque tampoco me lo quiero creer mucho y más bien creo que es unicornio".