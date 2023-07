Martín Pareja Obregón acude a ver a Bertín Osborne a Sevilla y asegura que no está enfadado

MADRID, 13 (CHANCE)

Desde este miércoles no se habla de otra cosa: el embarazo de Gabriela Guillén, la 'amiga especial' de Bertín Osborne con la que ha estado compartiendo su tiempo libre estos últimos meses. Una noticia que ha puesto al presentador y a toda su familia en el disparadero por el impacto que ha causado en la sociedad.

La revista Lecturas lo sacaba en su portada como exclusiva y por la tarde, Bertín entraba en directo en 'Y ahora Sonsoles' para aclarar -de nuevo- que se trata de un embarazo no deseado, una sorpresa en toda regla y que por supuesto, cuidará y atenderá los cuidados de su futuro hijo.

Durante el día de hoy, varios medios de comunicación se han agolpado en las inmediaciones de la finca de Bertín en Sevilla para conseguir las primeras imágenes, pero lo cierto es que todo apunta a que no va a salir de allí, así nos lo ha dicho Martín Pareja Obregón, un amigo íntimo que ha acudido esta mañana para estar con él: "Bertín no va a salir de ahí".

Martín ha dejado claro que "él no va a salir ni va a hacer declaraciones" y que "no está enfadado para nada, al contrario". "Lo único que quiere es que no paséis calor" añadía después de llevar a los reporteros refrescos para paliar las altas temperaturas de Sevilla.

De esta manera, Martín ha confesado que su amigo "está muy bien, con sus amigos y punto" y que él, como amigo, le ha aconsejado "que viva la vida, igual que la estoy viviendo yo". A pesar de las muchas preguntas, no ha habido forma de sacar ningún detalle: "Él lo dijo todo ayer en Antena Tres y lo dejó bien clarito".

Eso sí, Martín no se ha despedido sin antes asegurar que apoya totalmente a su amigo: "¿cómo no voy a apoyar a Bertín? le apoya en todo, es mi amigo del alma" y que un niño siempre es una alegría: "una nueva vida es siempre bonito, aquí paren todos los días caballos y para nosotros ver un potro nacer es lo más bonito del mundo".