Martín Rivas nos desvela qué significó para él interpretar a Nacho Vidal

MADRID, 28 (CHANCE)

Hace dos meses se presentaba públicamente la serie 'Nacho', una adaptación libre sobre los inicios de la carrera de Nacho Vidal y el nacimiento de la controvertida industria del cine para adultos. Europa Press ha podido hablar con el actor Martiño Rivas, que da vida a la estrella del porno en la ficción, aprovechando su estancia en Desalia y nos ha confesado cómo vivió el rodaje.

Martín nos ha desvelado cómo fue interpretar el papel de Nacho Vidal: "Fueron 24 semanas muy intensas para mí fue como una vida concentrada en ese espacio temporal. Difícil resumirlo en una frase porque fue un espectro de emociones muy, muy grandes y muy diferentes. Transité por muchos estados emocionales a lo largo de esos seis meses, pero que bonito tener la oportunidad de que me calle. Es el regalo de aquí en el regazo de poder hacer de alguien tan especial, tan complejo y tan impredecible como nacho".

En cuanto a cómo ha sido encontrarse con Asia Ortega, que ahora trabaja en 'El internado', serie en la que también estuvo Martín, nos ha confesado que "pues yo no la conocía. A veces se produce este fenómeno de que alguien con quien nunca has hablado y con quien nunca te has encontrado, de repente tiene la sensación de que. De que. De que ya os conocíais. Y eso es difícil de encontrarte. Eso es difícil que suceda. Creo que porque habla desde un lugar muy honesto, es una persona muy transparente y es muy divertida también".

Por último, Martín considera que está en un buen momento personal y profesional: "Bien, estoy bien. Acabo de hacer esta. Esta serie la estoy promocionando todavía. La semana que viene tengo que ir a londres. La van a poner hoy va a ser la primera serie de habla no inglesa que ponen en esa plataforma. Así que me imagino que eso quiere decir que. Que ha gustado a la gente de los despachos. Me tiene ilusionado"